Boca tendría una decisión tomada sobre el futuro de Russo

Boca Juniors hace exactamente diez partidos que no logra ganar, y solamente consiguió un triunfo en los últimos 16 encuentros, contando todas las competencias. Es cierto, en el medio hubo dos eliminaciones a River (por penales) y una polémica salida de la Copa Libertadores en dos partidos que debió ganarle al Atlético Mineiro. Luego de la derrota ante Estudiantes, desde el club habría una decisión clara: brindar apoyo a Miguel Ángel Russo.

Desde la comisión directiva, encabezada por Jorge Amor Ameal, entienden que no es momento para romper un vínculo que finaliza en diciembre. Además, la mala racha que atraviesa Boca tiene varias aristas como han sido las victorias por penales ante River, las polémicas intervenciones del VAR en Copa Libertadores y luego, el aislamiento que tuvo que cumplir todo el plantel profesional una vez que llegó de Brasil, teniendo el Xeneize que presentar al equipo reserva en dos ocasiones.

La única forma, entonces, de que Russo se vaya del club es por voluntad propia. Sin embargo, desde el entorno del DT aseguran que no se le cruza por la cabeza una renuncia y que el próximo sábado estará sentado en el banco de los suplentes en el duelo ante Patronato en La Bombonera.

En otro ángulo importante de esta crisis futbolística, los hinchas de Boca se han manifestado por redes sociales y el enojo por el flojo presente no solo gira alrededor del entrenador, sino que también apuntan a la dirigencia, quien no ha conseguido hasta el momento el “9” de jerarquía que prometió y los refuerzos, en líneas generales, aún no se adaptan a la base que quedó del semestre pasado.

Boca parece no tener paz, ni siquiera con las dos eliminaciones a River en lo que va del 2021 (Copa de la Liga y Copa Argentina). Lo cierto es que el próximo compromiso ante Patronato pasa a ser trascendental, por jugar de local y porque una nueva derrota lo podría dejar en el último puesto del campeonato.