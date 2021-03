¿El que avisa no traiciona? D'Onofrio anticipó que va por la AFA

El titular de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, expresó su deseo de convertirse en "presidente de la AFA" con la idea de impulsar "un cambio profundo" en el ente que regula el fútbol argentino.

"Me gustaría ser presidente de la AFA ¿Por qué no? Hay mucho para hacer y transformar. Hay que hacer un cambio profundo. No quiero sacar a nadie. Los que están ahora se tienen que dejar ayudar", afirmó D'Onofrio en nota con ESPN.

"Hay que hacer un cambio profundo el día que corresponda, no estoy destituyendo a nadie. Cuando corresponda, y si no, ayudar a los de ahora, pero se tienen que dejar ayudar", indicó el titular de River, cuyo segundo y último mandato al frente del club de Núñez finalizará en diciembre de este año.

"No está en ningún estatuto que los presidentes de River o Boca no puedan ser presidente de la AFA. Eso es parte del folclore. Tiene un presidente hincha de Boca ahora (en referencia a Claudio "Chiqui" Tapia), y puede tener presidentes hinchas de River más adelante", indicó D'Onofrio.

El presidente de River, además, lanzó algunas críticas sobre el manejo del fútbol argentino.

"En el fútbol local tenemos a Disney y Turner, dos empresas importantes, pero los abonados, ¿cuántos pueden ser? A lo sumo tres millones ¿Dónde está el futuro del fútbol argentino? En los derechos internacionales, pero tenés que promocionarlo ¿Por qué en Europa los clubes viven muchísimos de los derechos de televisión? Y para nosotros es un 5%. No va así. Los vendieron por seis años y tenían que venderlos por tres", indicó D'Onofrio.

Y agregó: "Los campeonatos del fútbol argentino no tienen fecha en todo el año. Se necesita organización".