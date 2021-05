Sagasti: "En un momento tan difícil, hay que buscar los puntos de encuentro"

Recién llegada de compartir con recuperadores urbanos del departamento de Godoy Cruz en su Mendoza natal, la Senadora Nacional y presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti acude al encuentro con El Ciudadano. Señaló que no es momento de chicanas políticas, llamó a la unidad, se la vio muy preocupada por la pandemia en Mendoza y aseguró, ante los rumores, que el ministro Guzmán se queda.

Mira la entrevista completa acá:

¿Mendoza es discriminada por el gobierno nacional?

Evidentemente no. No solo en obra pública, o en temas relacionados al cuidado del medioambiente como la obra de tratamiento de residuos en el Valle de Uco. En este año y medio de Alberto Fernández como presidente, Mendoza ha sido muy beneficiada, y voy a seguir trabajando todo lo posible para que los mendocinos tengamos todo lo que nos merecemos de la nación.

¿Da la sensación que algunos legisladores por Mendoza solo van a programas de televisión y otra porción (menor) gestiona por la provincia, no seria la función de todos laburar por la provincia?

Pienso que los cargos no hacen a las personas, sino que las personas hacen a los cargos. En mi caso como senadora por la provincia de Mendoza, teniendo la posibilidad de recorrer ministerios en Buenos Aires, muchos estamos buscando todo el tiempo que más podemos hacer por la provincia. Somos 13 los legisladores nacionales, 10 diputados y diputadas y 3 senadores y senadoras creo tendríamos que estar trabajando en conjunto por el bien de Mendoza, y por supuesto llevar la voz de los mendocinos al Congreso de la Nación.

Paso con el proyecto de reducción de tarifas para zonas frías, es un reclamo histórico de la provincia, este proyecto involucra una reducción de la tarifa de gas para toda la provincia como zona fría. Si el proyecto, que fue presentado por el presidente del bloque del Frente de todos (Máximo Kirchner), también por José Luis Ramón y Marisa Uceda lo venimos trabajando desde más de un año. En Mendoza beneficiaria a 600 mil hogares.

¿Siente que se reconoce su trabajó como legisladora en Mendoza?

Creo que deberíamos contagiarnos todos los legisladores nacionales en trabajar en conjunto por Mendoza. Es una deuda que tenemos en trabajar más allá de los partidos políticos. Se que a algunos les molesta, sobre todo al oficialismo en Mendoza, lo cual no debería pasar porque estamos mejorando la calidad de vida de los mendocinos. El lunes se firmó la doble vía San Juan-Mendoza algo histórico, y parece que algunos les molesta. Mi compromiso es con los ciudadanos y ciudadanas de Mendoza y lo voy a seguir haciendo.

Tal vez por una cuestión partidaria, el gobierno de la provincia intenta que sea tapado el trabajo que venimos haciendo desde los legisladores del Frente de Todos. A mi me gustaría trabajar en conjunto. De hecho, la semana pasada me junte con el gobernador para acercarle ideas, en este caso de la pandemia. Siempre sostengo que hay que buscar los puntos de encuentro. Después en las elecciones podemos discutir, pero en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, creo que es hora de trabajar juntos.

¿Cómo evalúa la gestión de la pandemia del gobierno provincial?

Me parece que en algunos puntos ha ganado la irrazonabilidad y que todo el tiempo se busca diferenciarse de las medidas del gobierno nacional. En esta batalla tenemos que estar todos juntos, se lo dije al gobernador, y voy a seguir insistiendo en buscar un punto de encuentro.

Evidentemente tenemos diferentes visiones, pero todos los mendocinos y mendocinas juntos y es lo que intentamos hacer llevándole un proyecto de ley que le de previsibilidad a los ciudadanos de que va pasar si los casos aumentan. Cómo puede ser que tienen que ser los papás y las mamás los que tienen que decidan si mandan a sus chicos a la escuela a lo que el director general de escuelas respondió barbaridades. El gobernador no sabe como cuidar mejor a los hijos de otras personas. Es peligrosísimo lo que estamos viendo de que primen las cuestiones electorales antes que la salud y la vida de las personas.

¿Mendoza es “Gorila”?

No, los mendocinos tenemos ciertos rasgos culturales que a mi me enorgullecen enormemente como la institucionalidad, el respeto, pero de un tiempo a esta parte se han exacerbado algunas formas de comunicar y hacer política que no eran los de antes. Creo que tenemos que volver a esa senda.

¿Pasando al plano personal entre el senado y las recorridas del territorio cuando esta en Mendoza, donde encuentra refugio?

Mis pilares son mi familia y amigos, sin ellos no sería quién soy, ni estar donde estoy.

¿Esta en su horizonte volver a ser candidata a gobernadora?

Sueño con ser gobernadora porque entiendo que somos muchos los mendocinos y mendocinas que queremos una Mendoza que nos incluya. A mi me toca recorrer, lo hago con gusto me apasiona y siento que en muchos lugares hay mucha injusticia y nos merecemos tener una mejor provincia.

¿Martín Guzmán se queda o se va?

Se queda por supuesto, recibimos un país desbastado a lo que se sumo la pandemia, la realidad es que después de la gira del presidente por Europa estamos todos muy entusiasmados en resolver el tema de la deuda, tenemos muchas esperanzas no solamente en el ministro de economía sino en todo el gabinete económico y desde el senado vamos a seguir apoyando y empujando.