Es sin dudas el periodista más influyente del país. Desde hace décadas su opinión marca la agenda y sus investigaciones terminaron con funcionarios presos. Dice que se “peleo con todos presidentes desde el regreso de la democracia” y asegura que hoy “Cristina Fernández está en su momento de mayor poder”. Luego de recibir el alta y antes de volver a ser internado, Jorge Lanata habló mano a mano con El Ciudadano.

Mira la entrevista completa acá:

¿Perdió la esperanza en la clase política?

No perdí la esperanza. Lo que empecé a ver con los años es que los tiempos son distintos. Esto no va a cambiar en 5 años, esto va cambiar en 30. Tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. Si esto esta mal, es porque también fallamos nosotros. Tenemos que ser más inteligentes de lo que somos, tenemos que estudiar más, laburar más para que esto cambie. No alcanza con lo que hicimos hasta ahora.

A veces la gente cree que por ir a una marcha ya está. Y no es eso, no alcanza con ir a una marcha. Hay mucho más que hacer.

A la vez también hay que esperar que tengamos liderazgos reales. Pensar en la argentina de una manera más trascendentes. Pensar que las cosas pueden cambiar con el tiempo y laburando mucho, capaz que no lo veamos, pero no quiere decir que no trabajemos por ello. Vale la pena de todos modos.

¿Es un pensamiento un poco Cristinista esto de “la patria es el otro?

Uno no puede separar al pensamiento de la acción. Son cosas que van juntas, y si no, no se merecen. Lo que pasa con Cristina (Fernández) es que el pensamiento y la acción van por separado. Para ella el pensamiento es un decorado, el Kirchnerismo en si fue un decorado. Fue el decorado de la falta de tarifas, de los subsidios altos, pero después cuando eso se cae, lo que queda es la realidad. La patria es el otro, es muy lindo dicho así, pero si vos no lo ejercitas, es un pensamiento que no tiene valor.

¿En el medio de esta coyuntura Alberto Fernández que es?

Alberto fue en principio una idea brillante de Cristina. Sin Alberto no hubiera ganado las elecciones porque el peronismo hubiera ido dividido. También fue un invento que la prensa compró “El Albert ismo”. No existe el Albertismo, no hay tal cosa. Lo que fue pasando a medida que el tiempo de gobierno se desarrolló es que se vio más claro que Alberto es un instrumento de Cristina. No tiene mucho pensamiento propio y cuando intento ejercerlo fue en vano. Esta pasando en los últimos tiempos cuando un funcionario de Alberto se va del gobierno quién ocupa el lugar en blanco es Cristina.

Cristina está en su momento de mayor poder en este gobierno. Lo que paso es que lo esta haciendo de una manera muy brillante. No se nota, no aparece, pero de todas maneras influye muchísimo.

¿Esta cansado de que crean que la odia a CFK?

Realmente no tengo personal contra ella. Es más, la conozco, pero no la veo hace 20 años. No me importa Cristina me da igual. La gente cree que necesitamos el conflicto para trabajar y no es así. Tuve la suerte o el inconveniente de pelearme con todos los presidentes de la democracia. Tuve relación con todos y conflictiva también, porque en general el poder quiere que le digan que son todos rubios y altos y de ojos azules y no lo son.

Las veces que la he denunciado, lo hice en base a información. Un par de veces de me excedí y la insulte, me arrepiento de eso porque no tendría que haberlo hecho. Para mí es difícil la lucha entre ser periodista y ser persona; y me olvido que estoy al aire y digo cualquier cosa, pero con los años voy a ir cambiando eso, cuando sea grande.

¿Qué podemos esperar para este año?

Va a ser un año difícil. El gobierno sigue sin tener ningún tipo de plan. Lo que va a pasar este año es que con las elecciones van a regalar plata en las esquinas. Eso los va a obligar emitir. La emisión (de moneda) con una inflación tan alta como la que se prevé es muy riesgosa. Igual no descartó que el gobierno pueda ganar las parlamentarias, pero no le veo rumbo.

En la charla también hubo tiempo para hablar de la oposición, la vacunación VIP, sus planes laborales, entre los que se encuentra una serie de documentales para este año, escribir ficción entre otras cosas. Asegura que va seguir con la radio y que tiene que "escribir un par de libros más".