Exportadores de vinos cierran el año con una sonrisa

Las exportaciones de vinos, en sus diferentes especialidades, dejan para el balance de este año un cierto optimismo, cimentado en algunos casos en los precios, en otros de la competitividad resultante de un peso tan devaluado, y también al trabajo incansable de empresarios, instituciones y cámaras, que han fatigado mercados y ferias buscando colocar los productos, pese a las incertidumbres internas y la volatilidad de las condiciones.

El vino a granel

En el apartado referente a los vinos a granel, destacan los 120 millones de litros exportados, y fue José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, el consultado por El Ciudadano para que resuma la situación: “Estamos conformes y contentos por la terminación de este 2021 con los casi 120 millones de litros de vino que hemos exportado desde la Argentina a distintos lugares del mundo”, y especificó que “los principales mercados fueron Reino Unido, China, Canadá, Europa y África. Eso nos ha permitido un ingreso de unos 67 millones de dólares, lo que significa que el sector se ha afianzado”.

A la vez, aclaró que durante el 2021 se ha priorizado la venta de vinos varietales, en su gran mayoría con el ícono que es el malbec, y también se refirió a las distinciones recibidas: “Tuvimos la suerte de presenciar la única feria que se ha hecho presencial de vinos a granel, que fue la 13ª edición en Ámsterdam. El malbec obtuvo diez medallas, siete de oro y tres de plata”.

En ese evento, la Argentina tuvo una muy buena participación con 18 empresas en el predio de Ámsterdam, eso fue significativo porque fue el pabellón más grande entre los de Sudamérica, “e importante en relación a la calidad de los vinos, con un 25% de la presencia de los vinos argentinos que tuvieron premio”, precisó el dirigente.

En cuanto al año que se inicia, destacó: “Tenemos buenas expectativas, esperamos tener una buena cosecha y de ahí en adelante seguir firmes para posicionar el vino a granel entre el 8% y el 10% en el mercado mundial, lo que va a significar triplicar cifras”. También destacó el “compromiso de la Cámara de seguir bregando ante las autoridades nacionales y provinciales por todos los mecanismos, para eliminar los derechos de exportación, y la ayuda en costos logísticos. Nosotros, por la ubicación geográfica que tenemos en el mundo, somos más caros que el resto del mundo, eso nos perjudica muchísimo”.

El motor de los fraccionados

Una clara evaluación del comportamiento de las exportaciones del vino envasado, la dio el nuevo informe del Observatorio Vitivinícola Argentino, que indica que de acuerdo al anticipo de exportaciones emitido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, hasta noviembre de 2021 la Argentina exportó US$ 756 millones, es decir, US$ 105 millones más que los US$ 651 millones exportados durante los once meses del mismo período de 2020, lo que ha representado un crecimiento del 16,1% de incremento de las exportaciones de vino fraccionado.

Este mayor valor FOB de las exportaciones, según el Observatorio, responde a dos causas. Por una parte, un mayor volumen exportado en el orden de los 16,2 millones de litros, y por otra, a un mayor valor promedio del litro exportado que pasó de US$ 3,48 a US$ 3,72 en el período comprendido entre enero y noviembre de cada año. El vino tinto exportado en botella, y particularmente el Malbec, explican gran parte de este aumento del valor de las exportaciones.

También es importante resaltar el rol que mercados de baja participación han tenido en este comportamiento al alza ya que muestran crecimientos muy significativos. Esta tendencia creciente se enmarca además en el incremento que el comercio mundial viene teniendo durante el 2021 con los principales exportadores, en particular Francia e Italia, con fuertes aumentos del valor de sus exportaciones, en el orden de los US$ 1.600 millones.

Destinos de las exportaciones

Si analizamos la información disponible en el Observatorio Vitivinícola Argentino detallada por mercados, en este caso entre enero y octubre de cada año, se advierte que el incremento del valor FOB creció en US$ 89 millones (15,1%) siendo los Estados Unidos y Brasil los dos destinos que mayor alza en valor absoluto presentan, con US$ 16,9 millones y US$ 15,6 millones, respectivamente. Es para destacar también China (US$ 8,57 millones de incremento), Canadá (US$ 5,73 millones de crecimiento) y México (US$ 5,69 millones de aumento en la facturación).

De los ocho principales mercados de exportación del vino argentino, solamente Países Bajos muestra una disminución. El resto de los destinos, cuya participación respecto a estos ocho principales mercados es baja, han tenido un desempeño destacable, dado que han aportado US$ 34,5 millones de incremento al valor de las exportaciones argentinas.

Son para destacar, Corea, Francia y Singapur, todos ellos en el orden de los US$ 4 millones de incremento en este período.

El rol del malbec

El Malbec ha tenido un rol destacable, alcanzando un valor de US$ 427 millones entre enero y octubre de este año, con un crecimiento del 16,5% y una participación en el total de exportaciones de vino fraccionado del 55%.

De los US$ 89 millones de incremento en las exportaciones de vino fraccionado entre enero y octubre de 2021 versus enero/octubre 2020, el malbec aportó US$ 60,3 millones, es decir un 68% de ese incremento total de vino fraccionado, constituyéndose en el principal motor de este crecimiento, con el que alcanzó los 102 millones de litros exportados, del total de 183,2 millones de litros.

Es para destacar el incremento del precio promedio de este varietal que superó nuevamente los US$ 4 por litro, llegando a los US$ 4,20 y los registros de China y Suiza por encima de los US$ 5 por litro.

En cuanto al crecimiento puntal en algunos países, el Malbec ha sido estrella en EE.UU., que está en el orden de los US$ 11 millones; Brasil que creció US$ 6,7 millones y, particularmente, hay que marcar el importante aumento de las exportaciones de malbec a destinos de baja participación que contribuyeron con US$ 25,2 millones adicionales a las exportaciones de vino fraccionado de nuestra cepa insignia, el malbec.