Cámara Argentina de Comercio: los controles de precios "no sirven"

Previo al encuentro del secretario de Comercio Interior Roberto Feletti con productores y comercializadores de alimentos para evaluar las contrapropuestas del sector privado para poner en marcha un acuerdo de precios de 1.247 productos de consumo masivo hasta enero próximo, desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios aseguraron que esta iniciativa nunca "ha funcionado".

En diálogo con el programa En La Mira de FM 91.7, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman expresó que congelar los precios "nunca ha funcionado y no puede funcionar".

Al respecto, explicó: "El problema no es la inflación, ella tiene otros problemas más macro, de déficit fiscal, gasto público, emisión monetaria, dólar atrasado. Los controles de precios son una aspirina para alguien que tiene una enfermedad complicada, le calmará el dolor un ratito, pero la enfermedad sigue".

El empresario aseveró que "no hay nada nuevo en el horizonte" y consideró a la medida como un "deja vu" ya que se aplica en el país desde 1952: "Todos los gobiernos que pasaron, inclusive los de la dictadura, aplicaron control y congelamiento de precios; y todos con el mismo resultado, no sirvió para nada".

Además, Grinman enfatizó la ineficiencia de la iniciativa para manejar la inflación: "Ni en la era moderna, ni hace 1700 años. En el 301, un emperador romano estableció el primer control de precios de la humanidad y fue el principio de la debacle del Imperio Romano".

Advierten que habrá desabastecimiento

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios reveló que, por lo general, los empresarios no son extremistas, dialogan y, aunque exponen las razones que los confrontan, terminan por hacer lo que el Gobierno les pide.

No obstante, adelantó que obligarlos a trabajar a pérdida provocará que no se produzcan bienes que no puedan venderse con un marco de rentabilidad "y ahí comenzará el desabastecimiento".

Además, aseveró que "todo va a repercutir en el balance negativo de las empresas cuando esto termine, si esto termina, porque hay un montó de herramientas que se fueron estableciendo para cuidar los precios, pero la inflación no se ha detenido porque la solución no es esa".

Al respecto, Grinman enfatizó: "Es un estado de bienestar que el Gobierno quiere mostrar a la sociedad, pero es todo ficticio".