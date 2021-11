'Spider-Man: No Way Home' no será la última película de la saga

Por todo lo que se ha especulado, sin dudas Spider-Man: No Way Home será uno de los grandes estrenos de cine de 2021. La que será la tercera película de la saga protagonizada por Tom Holland es muy esperada por los fanáticos -que incluso agotaron entradas en preventas- ya que se especula con que tendrán cameos Tobey Maguire y Andrew Garfield, dos actores que encarnaron al héroe en otras sagas.

Desde Sony Pictures no han confirmado la aparición de los ex Spider-Man, pero lo que si anunció Amy Pascal -una de las cabezas de la compañía- es que esta tercera entrega no será la última de la saga.

"Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel. No es la última película de Spider-Man. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Pensamos en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas en el Universo Cinematográfico", dijo Pascal en una entrevista con Fandango.

Además, la productora avisó: "Spider-Man es muy especial y diferente a todos, pero lo hermoso de esto es cómo dos grandes corporaciones deciden trabajar en pos de la historia y el personaje. Trabajar juntos y hacer cosas cada vez mejores es un buen modelo".