Creado por Gameloft en sociedad con Universal Music Group y Hollywood Records, Queen lanzó su primer videojuego oficial que ya está disponible para dispositivos móviles con Android e iOS.

Con una jugabilidad muy similar al histórico Guitar Hero, Queen: Rock Tour le propone a los usuarios interpretar algunos de los temas más emblemáticos de la banda en el rol de Brian May (guitarra) y Roger Taylor (batería). Además se puede repasar material de archivo del grupo.

En su cuenta de Instagram, May compartió un video del juego y anunció: "Conviértete en una leyenda del rock con Queen mientras sigues el ritmo de las canciones más icónicas con Freddie, Brian, Roger & John y revive los grandes momentos de la banda".

We are the Champions, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga y I Want to Break Free son algunas de las canciones que se podrán interpretar en el nuevo juego de Queen.