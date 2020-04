Mónica Müller: "Todos los virus llegan para quedarse"

La médica y escritora Mónica Müller, que en su libro "Pandemia: virus y miedo" analiza el mecanismo natural de generación de los virus y la "extraordinaria" organización con que parecen alternarse para crear epidemias periódicas, sostiene que "lo único cierto sobre los virus es que son eternos, inevitables e impredecibles y que la ciencia nunca corre por delante de ellos".



En esta crónica de divulgación, exhaustiva y metódica, por momentos apasionante, la autora hilvana complejidades, invisibilizaciones y aprendizajes con el propósito de "entender la lógica de los virus, la complejidad del sistema inmunitario y la reacción humana ante una amenaza invisible de alcances que no se pueden prever".



El texto fue publicado en 2009 pero ahora el sello Paidós lo reedita en versión digital con nuevo prólogo que da cuenta de los efectos biológicos y sociales que genera el Covid-19.

¿Cómo se resignifica esta obra hoy que estamos viviendo una de las pandemias más trágicas de este siglo?Por el momento no me animo a calificar esta epidemia como una de las más trágicas de este siglo. Hay motivos para suponer que así será, por lo menos si la medimos por la cantidad de casos fatales, pero tengo la intuición de que a medida que se produzcan más contagiados y por ende más inmunidad, continuará habiendo casos mortales pero en una progresión más tranquila.Tal vez sea una expresión de deseos pero la fundamento en lo que se observa sobre el comportamiento de los virus: infectan la mayor cantidad de individuos en el menor tiempo posible y detienen su diseminación cuando ya han contagiado a una buena parte de la población, como si supieran que no les conviene exterminar a todos porque necesitan seres vivos para permanecer y multiplicarse. Hasta ahora, la epidemia de gripe A (H1N1) de 2009 es la más grave que hemos vivido, si tenemos en cuenta que ha provocado entre 200.000 y 500.000 muertes durante los meses de su mayor actividad.Cuando publiqué el libro en 2009 hacía por lo menos siete años que venía investigando la posibilidad de que se produjera una epidemia provocada por un virus contra el que no teníamos inmunidad. Durante esos años, cada vez que presenté esa hipótesis en congresos percibí la incredulidad de mis colegas. Finalmente en abril de ese año se produjeron los primeros casos. Entonces comencé a escribir un Diario del Año de la Gripe, registrando día tras día los acontecimientos. Paralelamente venía investigando la Gripe Española de 1918, que fue la causa del mayor número de muertos en el menor tiempo en la historia de la Humanidad (entre 30 y 100 millones en sólo ocho meses).¿Cómo evalúa el rol del Estado en el manejo de esta situación sanitaria? ¿La cuarentena es un método eficaz?La cuarentena es el único método efectivo de control de los contagios. En todas las grandes epidemias del pasado se demostró que es la medida más racional, siempre que se la cumpla seriamente. En ese sentido, todas las normas que dictó el gobierno han sido impecables aunque son de muy difícil diseño porque involucran factores sociales y económicos complejos y tienen que adaptarse día a día a la dinámica epidemiológica.

T: ¿Por qué sostiene que el virus vino para quedarse?



MM: Todos los virus llegan para quedarse. Con la inmunidad adquirida a través de vacunas, o con la inmunidad natural que se logra con el contagio, el virus deja de circular pero nunca muere. En algunos casos queda acantonado en el organismo y emerge cuando las condiciones inmunitarias se lo permiten. Y en otros casos parece retirarse para dar lugar a otro virus contra el que las comunidades no tienen defensas. En el caso de los virus de gripe estacional, siguen circulando pero con menos presencia. Es el caso del virus A (H1N1), que después de la pandemia de 2009 sigue presente y de hecho es el causante de gran cantidad de casos de gripe estacional desde entonces.



T: ¿Hay alguna responsabilidad en la práctica humana que favorezca la aparición de las mutaciones? ¿Hay forma de evitar las pandemias?



MM: Hay cuestiones culturales y económicas que favorecen esas recombinaciones virales. El contacto estrecho de grandes poblaciones humanas con grandes poblaciones animales de distintas especies, la faena en condiciones insalubres, el hacinamiento en que se crían esos animales, y la administración crónica de antibióticos como medida preventiva que reciben para estimular el crecimiento y evitar las enfermedades propias de esa forma de cría, son una bomba de tiempo. En algún momento es inevitable que se produzca el salto viral de una especie a otra y se genere un nuevo virus capaz de infectar a los humanos.

T: ¿La bioética sería una posible respuesta?



MM: Si se le diera a la bioética el lugar que merece, para recuperar el respeto por la dignidad humana y animal, estaríamos avanzando hacia una forma de prevención , no absoluta, pero sí suficiente como para evitar la aparición azarosa de nuevos gérmenes. Por otro lado, una mirada holística de la medicina contribuiría a prevenir y tratar esas enfermedades. Cuando vemos que en la desesperación ante la falta de un recurso farmacológico efectivo las figuras más respetables del sistema médico mundial están probando drogas creadas y aplicadas para tratar ciertas enfermedades con la esperanza de acertar con una cura posible, da miedo descubrir que la ciencia recurre a métodos tan poco científicos como jugar a la lotería.



T: ¿Cómo se comporta el Covid-19 respecto a caso mortales frente a otro tipo de enfermedades?



MM: El SARS Cov2 tiene distintas tasas de mortalidad según el país. Esto no es inherente al virus, sino que depende de los recursos del sistema de salud y de las medidas que tomaron los distintos estados. Las gripes estacionales tienen un promedio de 0.05% de mortalidad, y el virus A(H1N1) tiene una tasa aproximada de 0.2%. Los otros dos coronavirus que provocaron brotes en años anteriores tienen una altísima tasa de mortalidad (10% el SARS y entre 20 y 40% el MERS