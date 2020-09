Madonna escribirá y dirigirá su propia biopic

En los últimos años, las biopic no solo han sido un éxito de taquilla, sino que también han agigantado la vida de leyendas de la música (el mejor ejemplo es el de Queen con Bohemian Rhapsody).

Y con varias nuevas películas sobre artistas y bandas ya anunciadas, Madonna también planea la suya.

La 'Reina del pop' tendrá una importancia fundamental en su propia biopic, ya que la co escribirá (junto a Diablo Cody) y también la dirigirá.

El propósito del filme es retratar las cinco décadas de carrera artística de cantante estadounidense. El relato empezará a fines de la década de los 70, cuando ella se muda a Nueva York y se mezcla con la escena de arte experimental que florecía allí por entonces. La cinta también abarcará el momento actual de la diva en el que ya ha hecho prácticamente todo lo que se propuso de joven.

Con respecto al largometraje, Maria Louise Ciccone (nombre de nacimiento de Madonna), comentó: " Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión. El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida".