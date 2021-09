Elton John debe operarse de urgencia y suspendió su gira europea

El cantante británico Elton John anunció este jueves que pospuso las fechas de su gira europea “Farewell Yellow Brick Road” hasta 2023 por motivos de salud.

Mediante un comunicado, el popular compositor de 74 años admite que se ve forzado a reprogramar el tour "con gran tristeza" por problemas de cadera y dijo que los médicos le aconsejaron operarse lo antes posible.

"Con gran tristeza me veo obligado a reprogramar las fechas de 2021 de mi gira por Europa y el Reino Unido para 2023", comunicó el músico en la nota difundida en su cuenta de Twitter.

En el comunicado, el artista explica que a finales de su periodo de descanso de verano sufrió "una caída aparatosa sobre una superficie dura" y desde entonces padece de "dolor y malestar considerable en la cadera".

"Pese a haberme sometido a un tratamiento especializado intensivo de fisioterapia, el dolor no ha dejado de empeorar y me lleva a tener dificultades en la movilidad. Me han recomendado operarme lo antes posible para recuperar la forma física y asegurarme de que no sufro complicaciones en el largo plazo", explica.

Asimismo, el cantante añadió que se someterá "a un programa intensivo de fisioterapia que le asegurará una recuperación completa y un retorno a la movilidad sin dolores".