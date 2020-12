Daniel Quiroga vuelve al teatro con un estreno

Mientras el 2020 se acerca a su esperado final y muchos comienzan a pensar en Navidad, Año Nuevo y lo que viene, los actores y actrices recién están arrancando el año. Es que después de varios meses parados – algunos haciendo shows por streaming– ahora pueden regresar a los escenarios y hacer espectáculos para público, reducido obviamente, pero presencial.

Desde hace algunas semanas, los artistas mendocinos se están reencontrando de a poco con su público. Y ahora será el turno de Daniel Quiroga, quien aprovechará su regreso a las tablas para estrenar su nuevo unipersonal Cuentos infantiles para adultos.

“A la obra la empecé a escribir hace un tiempo y no encontraba la forma para que me gustara. Entonces lo fui dejando ahí medio inconcluso, pero el desgano y el conocimiento del futuro tampoco ayudaron, o por lo menos a mí. Después, cuando vi que empezaban a abrir las cosas, quise adelantarme a hacer esto antes de fin de año, para largar con algo que no haya hecho”, contó Daniel en una entrevista con El Ciudadano.

“Retomé la idea de mi obra Miedos, en la que hablo de La Caperucita roja. Agarré esa idea y le agregué Blancanieves y el Patito Feo. Ahí me cerraron un montón de cosas”, profundizó el artista sobre el espectáculo que se estrenará en el Teatro Independencia (en Espejo y Chile de Ciudad) el sábado, a las 21.

“Nunca me pasó de estar tanto tiempo fuera del escenario y se me pasaron un montón de cosas por la cabeza. Sobre lo ideológico, sobre lo teatral, en cuanto a las políticas culturales, a los proyectos y a la autogestión”, reflexionó el actor que también recalcó: “Hay que darle bola a la autogestión, porque el 90% de la cultura de Mendoza es autogestiva, lo demás son dos o tres proyectos que dependen del estado, y privados, no existe ninguno”.

Además, con respecto a la situación que vivió todo el sector en este último tiempo, Daniel Quiroga explicó: “Hay tipos que llevan diez años de actores, que es una bocha, y que han tenido que empezar a laburar de otras cosas, y han tenido hasta que vender cosas, yo también he tenido que vender un par de huevadas, porque no tengo ahorros infinitos”.

“Algunos hemos estado haciendo cosas por Zoom, pero es horrible, porque se pierden todos los códigos teatrales, no hay feedback con la gente”, continúo.

En contraste, Daniel Quiroga manifestó las sensaciones que le genera su vuelta al teatro. “Son muchas cosas encontradas, pero no solamente por mí, para mí es una fiesta que el teatro vuelva, más allá de la necesidad de seguir laburando y cobrando de eso. El regreso del teatro por el teatro mismo es lo lindo”, comentó.

“No sé qué va a pasar, pero estamos en un cambio muy grande, creo que nada volverá a ser lo mismo”, analizó Daniel Quiroga, quien –pase lo que pase– parece estar dispuesto a seguir haciendo teatro.

Sobre la obra

Día y hora: sábado a las 21

Lugar: Teatro Independencia (en Espejo y Chile)

Entradas: $350 en Entrada- Web.com.ar