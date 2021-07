'Bonyur Tailandia', una comedia sobre sueños y avaricia

"¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para cumplir nuestros sueños?", esa es la pregunta de la que parte Bonyur Tailandia, la frenética comedia que, a pesar de las restricciones y la incertidumbre, viene agotando entradas en los principales escenarios de la provincia -ya pasó con gran éxito por el Independencia, el Mendoza y el Selectro- y que este fin de semana inaugurará su temporada de invierno en el Teatro Tajamar (San Martín 1921 de Ciudad).

"Nosotros empezamos a trabajar a fines del año pasado y arrancamos con los ensayos regulares en febrero. Teníamos mucha expectativa porque, por las restricciones, no sabíamos si íbamos a poder estrenar o no, pero nunca retrocedimos. No sabíamos si íbamos a tener público o no, pero la verdad que, como los protocolos son muy buenos y hay mucho cuidado con el espectador, nosotros y el público estamos tranquilos", expresó a El Ciudadano Graciela Lopresti, la directora de la comedia que se mantendrá en la cartelera del Tajamar durante todo julio, con funciones cada sábado a las 21. "Es importante la continuidad porque el público se establece en un espacio, sabe que todos los sábados de julio estamos ahí y no se corta el 'boca en boca' que a nosotros nos sirve mucho", se entusiasmó.

"Es una comedia, y la gente está necesitando reírse un poco", aclaró la directora, justificando el éxito de su "desopilante" obra, a la que definió como "una comedia de situaciones larga, de una hora y 45 minutos de duración". "Teníamos un poco de temor por la duración, primero pensamos en hacer algunos cortes, pero la gente se ríe desde que se sienta hasta que se va, así que la dejamos así", reconoció.

Pero obviamente, la necesidad de la gente de "reírse un poco" no es el único factor para explicar el fenómeno de Bonyur Tailandia. La directora resaltó: "El texto (del pampeano Omar Lopardo) está muy bien escrito, con mucho ritmo y muchos gags", y opinó que la pieza teatral "es muy al estilo de la Calle Corrientes, tiene mucho de sit.com y ritmo, el ritmo es todo".

Diana Moyano, Rodrigo Calderón, Federico Castro, Noelia Videla, Josefina Ormeño y Poke Gallar integran el elenco de la pieza teatral, mostrando "el comportamiento humano en situaciones límite". "Esa cosa de la avaricia y del ser humano se ve reflejada en el público, pero desde el humor. Después te vas pensando: '¿Che, qué haría yo ante esta situación?'", reflexionó Lopresti.

Aunque no es una propuesta directamente infantil, la directora de la obra aseguró que puede ser disfrutada tranquilamente por niños, niñas y adolescentes. "Tiene un lenguaje y una temática de adultos, pero puede ir la familia a verla, los chicos también se divierten y se ríen con las situaciones", dijo.

¿Por qué Bonyur Tailandia?

Graciela Lopresti explicó: "El autor le puso ese nombre, que tiene que ver con el sueño que tiene la pareja protagonista de la obra, que se encuentra con una situación que los pone en un apriete: sueñan con viajar por el mundo y encuentran el premio de una persona, entonces se plantean si robarlo para viajar o devolverlo".