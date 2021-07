Llegó 'Monsters at Work', la serie más esperada de Pixar

Ya instalado en América Latina y en casi todo el mundo, Disney+ por fin comienza a apostar con fuerza por contenidos originales, es que, a pesar de reunir en una misma plataforma los clásicos infantiles de la empresa y producciones de franquicias como Star Wars, Marvel, Pixar y National Geographic, el servicio no ofrecía prácticamente series o películas 100% exclusivas.

Por eso, en estos últimos meses, Disney+ comenzó a nutrirse de algunas producciones más que interesantes: llegó la segunda temporada del éxito The Mandalorian y también nuevas series como WandaVision, Loki, Falcon y el Soldado de Invierno y La Remesa Mala, entre otras.

Además, la plataforma incorporó decenas de cortos animados de algunos de sus principales personajes y minidocumentales sobre sus grandes producciones.

Ahora, Disney+ estrenó Monsters at Work, la tan prometida serie spin off de las películas de Pixar Monsters Inc. y Monsters University.

La nueva ficción animada arribó a la plataforma con los dos primeros episodios de la temporada inicial que, en total, tendrá diez capítulos.

Al igual que la mayoría de las series originales de Disney+, Monsters at Work tiene episodios de unos 25 minutos de duración que se irán estrenado de a dos por semana (el 3 y el 4 se podrán ver desde el 14 de este mes).

La ficción retomará la historia inmediatamente después de los hechos de Monsters Inc., pero, a diferencia de las películas, Mike y Sully no serán los protagonistas (aunque si aparecen en la serie).

Monsters at Work presenta a Tylor Tuskmon, quien se gradúa como el mejor de su clase en la Monsters University y llega a Monsters Incorporated con muchas ilusiones; pero descubre que ya no buscan asustadores sino bromistas. Entonces, Tylor es reasignado a la Brigada Técnica, desde donde buscará transformarse en el mejor bromista de la empresa.