Ambrosio Cantú, presente y futuro de la música mendocina

El gran campeón de la categoría 'Teens' del Frecuencia Local 2021 fue Ambrosio Cantú, un joven de nombre extraño y gran personalidad que se consagró con My Way, su primer tema oficial.

"Básicamente, My Way y esta competencia son el comienzo de mi carrera y el primer paso en este camino por cumplir mi sueño, que es ser un artista grande", le comentó a El Ciudadano el joven cantante de 18 años que resaltó: "Creo que el talento está, pero falta el apoyo".

Con respecto a la canción con la que conquistó al Jurado del certamen (integrado por músicos, cantautores, productores y representantes de sellos discográficos), Ambrosio dijo: "My Way habla un poco de iniciar este camino. El tema surgió después de una discusión con mis viejos, en la que yo les dije que quería ser cantante y que era mi sueño y a ellos un poco los descolocó. Así que me puse a escribir este tema que habla un poco de eso, de buscar el camino que uno quiere y que no le digan lo que tiene que hacer".

Aunque demuestra un estilo único y difícil de relacionar con otros artistas, el cantante de 18 contó que es el músico canadiense Shaw Mendes su gran referente. "Mi ídolo en la música es Shaw Mendes, aspiro a ser cómo él. Hace unos años, una chica me mostró sus canciones y dije: 'Quiero tocar la guitarra', y después dije: 'Ahora quiero hacer mis temas'. Él fue mi inspiración".

Ambrosio Cantú tiene claro que su carrera recién empieza y, por eso, ya piensa en todo lo que se viene. "My Way sería el primer single de un álbum que tendría 12 temas. My Way tiene un ritmo más movedizo, pero la idea es que haya en el álbum también otras facetas: temas que te hacen llorar, de amor o de lo que sea", profundizó. Y añadió: "Son todos temas que están escritos, compuestos en un cuadernito. Falta producirlos y sacarlos. La cosa es concretarlo, y por el tema del Covid, ahora está complicado".

Además, el joven campeón del Frecuencia Local manifestó la necesidad de subirse al escenario. "Tengo unas ganas que no te explico de tocar en vivo. He tocado, hemos hecho una pequeña gira con mis hermanos por el Sur y me pareció hermoso, creo que no hay sensación como tocar en vivo, así que espero empezar a moverme. Tengo un gran repertorio de canciones propias y sino de otros artistas", recalcó el músico, quien aclaró: "A mi, mientras más gente hay, me gusta más cantar, porque siento que en vivo mi voz suena mejor. Por ejemplo, en My Way, en la grabación me sentía un poco incómodo y nervioso porque estaba el productor y era todo raro, pero en vivo sale todo como más natural".

