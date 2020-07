'Watchmen', la gran favorita en los Emmy 2020

Por primera vez, la ceremonia de los Emmy, que premia a las mejores contenidos del año emitidos por la televisión estadounidense (populares en esta parte del mundo gracias a las plataformas on demand), se celebrará de manera virtual.

Para esta edición completamente excepcional, el jurado deberá elegir entre producciones que fueron lanzadas entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020.

La gran favorita a quedarse con varias distinciones en los Emmy 2020 es Watchmen. La miniserie original de HBO basada en los cómics de Alan Moore recibió ¡26 nominaciones!

Por su parte, la comedia de Amazon Prime Video The Marvelous Mrs Maisel fue nominada por la Academia de Televisión, Artes y Ciencia a 20 categorías.

Las otras producciones que competirán por varias estatuillas son Ozark (Netflix), Succession (HBO) -ambas con 18 nominaciones- y The Mandalorian (Disney+) que competirá en 15 categorías.

Las principales categorías

Mejor drama: Better Call Saul (AMC), The Crown (Netflix), The Handmaid's Tale (Hulu), Killing Eve (BBC America), The Mandalorian (Disney+), Ozark (Netflix), Stranger Things 3 (Netflix) y Succession (HBO).

Mejor comedia: Curb Your Enthusiasm (HBO), Dead to Me (Netflix), The Good Place (NBC), Insecure (HBO), The Kominsky Method (Netflix), The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon), Schitt's Creek (Pop) y What We Do in the Shadows (FX).

Mejor miniserie: Little Fires Everywhere (Hulu), Mrs. America (FX on Hulu), Unbelievable (Netflix), Unorthodox (Netflix) y Watchmen (HBO).

Mejor película para televisión: American Son (Netflix), Bad Education (HBO), Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones (Netflix), El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix) y Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend (Netflix).

Mejor actriz en serie dramática: Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer y Sandra Oh (ambas por Killing Eve), Laura Linney (Ozark) y Zendaya (Euphoria).

Mejor actor en serie dramática: Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This is Us), Steve Carell (The Morning Show), Brian Cox y Jeremy Strong (ambos por Succession) y Billy Porter (Pose).