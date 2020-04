'Casi feliz', la nueva serie argentina de Netflix

Dentro del catálogo de series y películas que Netflix suma en mayo aparece una nueva producción nacional, se trata de Casi feliz, una ficción cuasi autobiográfica escrita y protagonizada por Sebastián Wainraich.

En la comedia dirigida por Hernán Guerschuny (quien ya trabajó con el conductor de Metro y medio en Una noche de amor), Wainraich encarna a 'Sebastián', un humorista y conductor de radio que enfrenta distintos problemas cotidianos de la vida adulta.

A lo largo de los 10 episodios que se podrán ver desde el viernes a través de la plataforma on demand más popular del mundo, el protagonista de Casi feliz también debe afrontar la complicada relación con sus hijos, sus propias inseguridades y su exesposa Pilar, interpretada por Natalie Pérez quien en una entrevista con el portal Rating Cero contó que su personaje "es la ex pareja de Sebas, pero lo sigue acompañando. Está claro que él sigue enamorado de ella, pero ella no. Es una contención, una amiga. Tienen hijos en común. En la relación, ella era más como su mamá. Por eso se separaron, no tenían un vínculo fogoso. Ella siempre es la que le canta las 40 a Sebastián, que es un personaje más dubitativo".

Actores y actrices de la talla de Santiago Korovsky, Hugo Arana, Adriana Aizemberg, Peto Menahem Juan Minujín, Carla Peterson, Julieta Díaz y Adrián Suar completan el elenco de esta serie en la que un hombre que aparentemente tiene todo para ser feliz, pero no logra serlo.