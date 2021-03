La expansión de la cepa de Manaos alarma a la Argentina

La situación sanitaria en el vecino país de Brasil es muy delicada debido al avance de la nueva variación del coronavirus, conocida también como “cepa de manaos” o la variante P.1.

Las autoridades argentinas miran de reojo lo que sucede en Brasil, ya que se está convirtiendo en el país que puede ser el nuevo foco mundial de la pandemia, lo que afectaría a toda la región incluso más, a toda América Latina. A pesar de las incorporaciones de vacunas para la sociedad en los distintos países limítrofes, la variante P.1. es mucho más contagiosa y es la responsable de generar un colapso sanitario tanto en Manaos, como en otros estados brasileños.

“Me preocupa la cepa de Manaos. La vamos a vigilar para tratar de cortar su circulación”, advirtió en diálogo con los medios, Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud bonaerense.

Kreplak dijo que “los casos de los países de la región terminan impactando a la Argentina también” y precisó que “en diciembre pasado tuvimos un rebrote en Brasil, Chile, Uruguay y también Argentina, y ahora estamos volviendo a vivirlo”.

“Sanitariamente hay que tener cuidado con Brasil, hay que reducir al mínimo posible los intercambios. No es momento para irse de vacaciones a Brasil” evaluó el funcionario.

"Tenemos a la vuelta de la esquina la variante de Manaos en casi todo Brasil y ya expandiéndose por todos lados. Estamos interactuando los ministros de Salud de las provincias para ver qué vamos a hacer porque es siete veces más contagiosa", dijo por su parte el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan.

Los datos que preocupan sobre la cepa de Manaos

La variante P.1. conocida en todo el mundo como la variante de Manaos, ha demostrado ser más contagiosa que las otras mutaciones que ha tenido el COVID-19, como la sudafricana y la británica.

Una de las características que más peligrosa hacen a esta variante del virus, es que puede reinfectar a una persona que ya tuvo coronavirus anteriormente y que gozaba de una inmunidad temporal, según lo que asegura un estudio elaborado por un equipo de investigadores de Brasil y del Imperial College de Londres.

La cepa de Manaos es la responsable de la explosión de casos que provocaron el colapso sanitario en todo Brasil.

Este estudio indica que dicha variante brasileña del virus, puede ser entre 1,4 y 2,2 dos veces más transmisible que el virus previo, que afectó a esa ciudad amazónica a mediados del 2020. La reinfección según el estudio, varía entre el 25 y 60% del total de casos.

A principios de noviembre 2020 los casos en el estado de Manaos, comenzaron a dispararse por esta variante que pronto comenzó a ser dominante, causando numerosas infecciones, a pesar de que anteriormente se calculaba que tres cuatros de la población de ese estado, gozaban ya de cierta inmunidad al haber tenido coronavirus, lo que da una muestra del poder terrible que tiene esta nueva variedad.

“En solo siete semanas, P.1. se convirtió en la cepa más prevalente de SARS-CoV-2″ en el país, dijo en un comunicado la Fundación de Ayuda a la Pesquisa del estado de San Pablo.

Esther Sabino, científica de la Universidad de San Pablo y quien recientemente participó de un estudio sobre la cepa de Manaos, advirtió, que “aquellos que han tenido COVID-19 deben seguir siendo cautelosos” porque “la nueva cepa es más transmisible y puede infectar incluso a quienes ya tienen anticuerpos contra el nuevo coronavirus”. Y agregó: “Esto es lo que pasó en Manaos. La mayoría de la población ya tenía inmunidad e incluso entonces hubo una gran epidemia“.

"Tenemos dos meses para vacunar todo lo que se pueda. Esperamos que este mes llegue una buena cantidad de vacunas y en el mes de abril, muchas más", advirtió ante el vecino panorama brasileño, Daniel Gollan.

Un estudio difundido a fines de enero por el laboratorio estatal brasileño Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), advirtió que en individuos infectados con la cepa P.1. la carga viral en el cuerpo puede ser hasta diez veces mayor.

Las dudas giran en torno a la eficacia delas actuales vacunas y las nuevas cepas, en especial la variante P.1. ya que los fármacos, no fueron diseñados en su origen contra esta versión del virus y si se produce un relajamiento de las restricciones y una disminución de la eficacia de la vacuna, la pandemia puede prosperar nuevamente y volver a generar estragos.

Científicos están trabajando en la actualización de las vacunas pero dichos resultados no estarán listos hasta dentro de unos meses.

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Texas y publicado en el New England Journal of Medicine, afirma que la vacuna elaborada por Pfizer Inc y BioNTech, sería eficaz contra esta nueva variante. Sin embargo, el panorama no parece ser tan alentador otros fármacos contra el coronavirus, como la vacuna china CoronaVac que está aplicando Brasil y la vacuna de Oxford.