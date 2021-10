ANSES | ¿Hay Tarjeta Alimentar para jubilados y pensionados?

Durante las últimas semanas hubo muchas novedades y distintas medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional con el fin de "ganarle a la inflación" y beneficiar a muchas personas de ANSES de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

Si bien algunas ya están confirmadas, otras todavía no fueron comunicadas y generan mucha expectativa. Entre ellas, la posibilidad de la Tarjeta Alimentar para jubilados y pensionados.

¿Van a dar la Tarjeta Alimentaria a jubilados?

Es una posibilidad que se venía considerando desde hace varios meses, junto a SUAF por embargo y PNC por discapacidad hasta 18 años. Sin embargo, en los últimos días empezó a sonar aún más fuerte la idea de que ingresen al padrón los jubilados y pensionados.

La realidad es que aún no está confirmado, no hay un formulario para anotarse y tampoco están todos los detalles, porque primero debe anunciarlo el Gobierno para que sea realmente un hecho. Los trascendidos son fuertes, por lo que se espera que sea una gran posibilidad.

¿Quiénes podrían acceder?

Según la información que se ha difundido hasta el momento -que no es oficial- la Tarjeta Alimentar sería para jubilados y pensionados que cobren la mínima y Pensiones no Contributivas (PNC).

¿Cuánto cobrarían?

Se habla de que podrían recibir $6000 de complemento alimentario, o sea lo mismo que cobran actualmente la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un solo chico de hasta 14 años y la Asignación por Embarazo (AUE).

Lo que no se sabe aún es si se depositaría en la misma cuenta bancaria de la jubilación y pensión o si se entregaría el plástico de Alimentar como al resto de las titulares. Recordemos que las tarjetas se están enviando o entregando en algunas provincias y hay muchas mamás o papás que todavía cobran en la cuenta de la asignación, pero luego pasarán a usar el plástico.

Cuáles serían los requisitos

En el caso de confirmarse, los jubilados y pensionados no deben superar el haber mínimo de $25.922.

No se pueden comprar bebidas alcohólicas ni otro tipo de productos. La Tarjeta está destinada sólo a la compra de alimentos y el mal uso puede provocar que le den de baja.

No se puede extraer el dinero (a no ser que estés cobrando en la cuenta de la asignación o pensión).

¿Hay que inscribirse?

No. Por el momento no hay ningún tipo de formulario habilitado para inscribirse, ya que no está confirmado ni ha sido anunciado. Por este motivo, todavía no hay certezas y es muy importante no poner ni entregar datos personales o bancarios a terceros.

Si tomamos como referencia el funcionamiento actual, el cobro de la tarjeta es automático cuando sos parte de un grupo al que le corresponde (AUH, AUE Y Madres de 7 hijos con PNC actualmente). Es decir que no se pide ningún trámite adicional.

¿Cuándo se anunciaría?

Hay muchas dudas con respecto a este y otros anuncios muy esperados. Según se comentó en varios medios, podría llegar a comunicarse el lunes 25 de octubre. Sin embargo, habrá que tener paciencia y esperar porque no es información totalmente confirmada, aunque sería casi inminente un anuncio para jubilados y pensionados.

Tarjeta Alimentar octubre 2021

Las fechas de cobro fueron confirmadas. Con respecto a quienes ya están recibiendo la Tarjeta Alimentaria, la primera semana de octubre cobraron las PNC Madres de 7 hijos y ahora es el turno de AUH y AUE.

Este viernes 15 de octubre se cargó para las titulares que tienen el plástico, aunque hubo demoras y un error de doble carga en las mismas, por lo que muchas podrían seguir cobrando este sábado y el lunes. Si no cobraste, es mejor esperar 48 horas antes de hacer el reclamo en Desarrollo Social.

Por otro lado, para quienes no tienen la tarjeta física las fechas serán anunciadas la semana que viene, según indicó el ministerio. Lo más probable es que nuevamente se acredite por día según la terminación del DNI.

Importante: en esta ocasión hubo demoras en los pagos, pero todas las mamás o papás van a recibir los montos de la tarjeta.

¿Hay aumento para la Tarjeta Alimentaria?

Se habló de un posible aumento y, de hecho, con los errores que hubo este viernes -por lo que algunas cobraron el doble-, muchos usuarios pensaron que se había otorgado el incremento.

Sin embargo, es una medida que tampoco fue confirmada hasta ahora, así que los montos siguen igual: $6000 por un hijo, $9000 por dos y $12.000 por tres o más.

Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Alimentar

Una persona que ya está dentro del padrón, también tiene diferentes formas de saber el saldo de su cuenta, ya sea que tenga la tarjeta física o no. Se puede hacer a través del Home Banking del banco o su app para celulares, cajero automático, mensajes de texto y diferentes números de teléfono habilitados.

TODAS LAS FORMAS DE CONSULTAR EL SALDO DE LA TARJETA ALIMENTAR

¿Cómo reclamo la falta de pago?

El reclamo se hace con el Ministerio de Desarrollo Social y no con ANSES. La Tarjeta es una iniciativa del ministerio, mientras que ANSES tiene los datos de los beneficiarios (de AUH, por ejemplo) y es quien notifica vía mail o mensaje de texto las novedades y/o fecha de cobro.

Entonces, ¿Cómo hacer el reclamo? Hay dos vías tanto para hacer el reclamo como para consultar si estás dentro del padrón, pero recordá esperar 48 horas:

Llamando al 0800-222-3294 de Desarrollo Social

Correo electrónico a pnsa@desarrollosocial.gob.ar

Podés consultar si estás en el padrón en la aplicación Mi Argentina o directamente con DNI haciendo click acá.