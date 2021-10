ANSES | ¿Por qué no cobraste la Tarjeta Alimentaria?

Desde el Ministerio de Desarrollo Social confirmaron que la Tarjeta Alimentar para aquellas mamás o papás que tienen el plástico se deposita este viernes 15 de octubre, o sea el tercero del mes, a pesar de los feriados que hubo en el medio.

Esto quiere decir que no se tomaron en cuenta los días no hábiles e igualmente quedó fija la fecha para recibir los montos del complemento alimentario. Sin embargo, hay muchas personas que aún no han visto la carga acreditada.

¿Por qué no me cargaron la Tarjeta Alimentar?

Si estás dentro de los grupos del padrón alimentario y tenés hijos de hasta 14 años (o hasta 18 si es AUH por discapacidad), entonces vas a recibir la carga. Hay que tener en cuenta que los montos se acreditan durante todo el día y no a primera hora todo junto.

Esto quiere decir que algunas titulares pueden ver el saldo completo durante la mañana, tarde o noche, porque normalmente puede haber demoras y el depósito llega de a poco. También puede suceder que haya aún más retrasos, pero esto no quiere decir que no lo vayas a percibir. De hecho, la fecha está publicada en la página oficial del ministerio.

¿Voy a cobrar con el plástico?

Sí, van a cobrar todas las personas que deben recibir la carga este viernes. En ese sentido, teniendo en cuenta las demoras antes mencionadas, es recomendable esperar al menos 48 horas para hacer el reclamo.

En otras ocasiones incluso puede figurar el saldo pero al querer hacer la compra, no se puede utilizar. Nuevamente, esto se debe a los retrasos que a veces también tienen que ver con los bancos.

¿Cuándo habilitan la Tarjeta Alimentaria sin plástico?

En el caso de la Tarjeta Alimentaria sin el plástico, se indicó desde Desarrollo es que el jueves 21 de octubre se van a informar las fechas de cobro, por lo que lo más probable es que sea por día y terminación de DNI como ha pasado otras veces.

Fuente: Desarrollo Social

¿Quiénes cobran este mes?

Asignación Universal por Hijo (AUH) con chicos de hasta 14 años inclusive

AUH por discapacidad hasta 18 años

Asignación por Embarazo (AUE)

PNC Madres de 7 hijos

CUÁNTO COBRA AUH EN OCTUBRE POR HASTA 6 HIJOS

¿Cuánto se va a acreditar de tarjeta alimentaria?

Por ahora -que todavía no está confirmado el aumento- los montos son:

Por embarazo ➡ $6000

Por un hijo ➡ $6000

Por dos hijos ➡ $9000

Por tres o más hijos ➡ $12000

¿Hay aumento de tarjeta y AUH?

Se habla de un aumento de $3000 para la Tarjeta Alimentar. De ser así, los montos pasarían a ser de $9000 por un chico, $12.000 por dos y $15.000 por tres o más, pero pagaría de esa manera por única vez.

Sin embargo, no fue confirmado todavía por Desarrollo Social. Con las ayudas económicas que llegan, teniendo en cuenta las elecciones de noviembre, es probable que también dentro del programa alimentario pueda haber beneficios, pero no es algo seguro y se deberán esperar las confirmaciones oficiales.

Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Alimentar

Una persona que ya está dentro del padrón, también tiene diferentes formas de saber el saldo de su cuenta, ya sea que tenga la tarjeta física o no. Se puede hacer a través del Home Banking del banco o su app para celulares, cajero automático, mensajes de texto y diferentes números de teléfono habilitados.

TODAS LAS FORMAS DE CONSULTAR EL SALDO DE LA TARJETA ALIMENTAR

¿Cómo reclamo la falta de pago?

El reclamo se hace con el Ministerio de Desarrollo Social y no con ANSES. La Tarjeta es una iniciativa del ministerio, mientras que ANSES tiene los datos de los beneficiarios (de AUH, por ejemplo) y es quien notifica vía mail o mensaje de texto las novedades y/o fecha de cobro.

Entonces, ¿Cómo hacer el reclamo? Hay dos vías tanto para hacer el reclamo como para consultar si estás dentro del padrón, pero recordá esperar 48 horas:

Llamando al 0800-222-3294 de Desarrollo Social

Correo electrónico a pnsa@desarrollosocial.gob.ar

Podés consultar si estás en el padrón en la aplicación Mi Argentina o directamente con DNI haciendo click acá.

Viernes a las 14 Anses al Día (IFE - BONOS - TARJETA ALIMENTAR)