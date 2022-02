Sorteo Mi Pieza | Ganadoras, montos y fechas de cobro 2022

Este lunes 14 de febrero se realizó el tercer sorteo del Plan Mi Pieza, destinado a que las mujeres que viven en barrios populares puedan acceder a un subsidio para arreglar su vivienda.

En ese sentido, muchas personas que se inscribieron desde noviembre de 2021 ya pueden consultar el listado de ganadoras y conocer los pasos a seguir, como también los montos y fechas aproximadas de cobro.

¿Cómo consultar la lista de ganadores de Mi Pieza?

En la página argentina.gob.ar, dentro del área de Desarrollo Social y luego Mi Pieza, está publicada la lista de ganadoras, donde se puede consultar y también descargar los resultados. Para saber si ganaste, podés seguir estos pasos:

1) Entrar a la página y hacer click en "nómina de ganadoras".

2) Ingresar número de documento, número de trámite (figura en el DNI y son 11 dígitos) y sexo que figura en el mismo.

3) Hacer click en "buscar" y consultar el listado.

CONOCÉ SI SALISTE SORTEADA ACÁ

¿Qué hacer si salí sorteada?

Lo primero y más importante para avanzar con el proceso es descargar la aplicación gratuita para celulares Mi Pieza y seguir los pasos. En la misma figuran fechas, la forma para continuar con la obra en la vivienda y todo lo que se necesita saber para usar el subsidio.

Además, en la app tendrán que demostrar que están usando el dinero del plan para las refacciones y es la manera de enterarse de todas las novedades sobre el programa.

¿Cuánto cobro por Mi Pieza?

Se otorga un financiamiento que va de $100.000 a $240.000 según el proyecto. Se deposita mediante ANSES en dos cuotas del 50%. Una al principio y la otra al acreditar que se está avanzando con la obra a través de la aplicación. Si no se completa la obra, estarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

¿Cuándo y cómo se deposita?

Las fechas de pago son progresivas. Es más común recibir rápidamente la primera cuota (50%) para empezar con los arreglos, comprar materiales y mano de obra.

Luego, la segunda se acreditará cuando las beneficiarias demuestren en la aplicación que avanzaron con la obra mediante fotos. Así la app informará en qué etapa están, las novedades y se aprobarán los pagos. No hay un calendario de cobros definidos en este programa.

¿Cómo se puede usar el subsidio?

Se puede realizar:

Mejoramiento de techo, pared, piso y aberturas.

División de interiores.

Refacción menor de plomería y/o electricidad.

Ampliación de vivienda.

Primero se debe usar el 40% con la tarjeta de débito para la compra de materiales y luego, el 60% restante se podrá retirar en efectivo para pagar los gastos relacionados, por ejemplo la mano de obra que llevará a cabo la construcción (albañil, gasista, plomero, etc.).

CONSULTÁ CÓMO GASTAR EL DINERO ACÁ

¿Hay que devolver el dinero por mes?

No, porque no es un crédito, así que no se devuelve el dinero por mes. Pero sí tiene sus requisitos y controles a cumplir. La persona que reciba esta ayuda económica debe gastar el 40% en materiales de construcción mediante débito y además demostrar el avance de la obra en la vivienda.

Si no se cumplen esos pasos, no cobrará la segunda cuota del plan y no podrá participar de futuros proyectos.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Mi Pieza?

No está confirmado. Primero se tienen que habilitar nuevas inscripciones y luego se informará cuándo sería el sorteo, pero desde Desarrollo Social y el programa Mi Pieza no lo han comunicado, sobre todo porque el último sorteo es reciente y todavía deben salir los pagos.

¿Las inscripciones están abiertas?

No. El formulario de inscripción de Mi Pieza cerró en enero y por ahora no están habilitadas nuevas inscripciones. Sin embargo, se estima que durante el 2022 habrá más convocatorias para acceder al subsidio, ya que el certificado de vivienda (requisito) tiene demoras y eso imposibilitó a muchas mujeres que se querían anotar.

De esta manera, se volverían a abrir una vez que se hayan hecho los depósitos de ganadoras anteriores, aunque no está confirmado.

¿Qué pasa con el segundo pago de Mi Pieza?

Si bien ya tuvo lugar el tercer sorteo, por lo que empezarán a cobrar por primera vez nuevas ganadoras, todavía hay muchas personas que no han recibido el segundo pago que corresponde al segundo sorteo que se realizó en diciembre de 2021.

En general, el primero tuvo una demora de 30 días, pero ahora es mayor. Lo cierto es que no hay fechas definidas de cobro, sino que los depósitos se hacen de forma progresiva y sólo cuando las beneficiarias siguen los pasos y acreditan el avance de la obra a través de la aplicación.

De todas formas, se puede hacer la consulta y reclamo en el siguiente formulario de preguntas de Mi Pieza.