ANSES | Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas en agosto

Luego de que se confirmara que las Pensiones No Contributivas (PNC) sí van a cobrar el bono de $5000, que también es para jubilados y pensiones contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), muchos pueden preguntarse cuánto y cuándo van a cobrar en agosto 2021.

El refuerzo económico se pagará junto a los haberes y de forma total, o sea que no se divide en dos como el anterior bono. Además, no sufre descuentos ni afectará al próximo aumento.

¿Cuándo cobran las PNC en agosto 2021?

Las fechas de cobro de pensiones no contributivas para el octavo mes del año todavía no fueron publicadas por ANSES, ya que generalmente se dan a conocer los primeros días de cada mes.

Lo que sí se puede anticipar es que las PNC son uno de los primeros grupos en cobrar. Por ejemplo, este mes el calendario de pagos arrancó el jueves 1 de julio con los documentos terminados en 0 y 1 y finalizó el miércoles 7 de julio con los 8 y 9. Otra diferencia es que no tardan en percibir más de una semana los haberes, porque el cronograma avanza más rápido que los demás.

Lo que deben tener en cuenta los titulares de PNC es que pueden consultar todo el detalle de la liquidación en fecha y lugar de cobro ANSES, donde van a ver el día, boca de pago, entre otros datos. Esta consulta es particular de cada persona y sólo hay que ingresar número de CUIL.

¿Cuáles son las pensiones no contributivas?

Son las que se otorgan a personas que no han hecho aportes por diferentes motivos (trabajo en negro, no tener empleo, invalidez, etc.). La mayoría de las Pensiones No Contributivas (PNC) pasan por el Ministerio de Desarrollo Social. En agosto, van a recibir el bono de $5000:

Pensión por Vejez

Pensión por Invalidez

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensión Madres de 7 hijos

¿Cuánto van a percibir en total con el bono?

Cada pensión va a percibir un monto diferente, ya que no cobran todas los mismo. Algunas son iguales a una jubilación mínima, mientras que otras reciben el 70% aproximadamente.

Madres de 7 hijos

Las mamás de 7 hijos cobran lo mismo que la jubilación mínima, es decir $23.065. Entonces, en agosto percibirán $28.065 con el pago extra de $5000. Además, está confirmado que el próximo mes también van a tener el complemento de la Tarjeta Alimentar por $12.000, que es el máximo.

En total, percibirían $40.065 aproximadamente. De todas formas deben recordar que es probable que no reciban todo junto, sino en diferentes fechas, ya que el cronograma de Alimentar funciona de manera distinta ➡ tercer viernes del mes (con tarjeta plástica) y última semana del mes (sin plástico).

Pensión por Vejez y por Invalidez

Estas pensiones reciben un equivalente al 70% de la mínima, o sea que cobran $16.146. En total, con el bono, van a cobrar $21.452 en agosto.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Por su parte, los beneficiarios de PUAM cobran el 80% de la mínima, es decir, $18.452. Con el bono de $5000 va a percibir en total $23.452.

Préstamos para pensiones no contributivas ANSES

Todos los jubilados, pensionados y PNC pueden acceder a los créditos ANSES e incluso los pueden gestionar fácilmente por internet, ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social, que se puede generar en el momento.

Los requisitos a cumplir y la documentación a presentar no son muchos y pueden adquirir préstamos por 24, 36 o 48 cuotas que después se descuentan de los haberes mensuales.

Cómo sacar un crédito ANSES paso a paso

¿La Tarjeta Alimentaria le corresponde a las pensiones no contributivas?

No está destinada a todas las pensiones no contributivas. Por ahora sólo se confirmó que a partir de agosto van a cobrar las Madres de 7 hijos. Por otro lado, se evalúa la posibilidad de integrar al plan alimentario a las PNC por discapacidad hasta 18 años, pero aún no está confirmado.

Todos los pagos confirmados en agosto 2021

Para el octavo mes del año se confirmó el bono de jubilados, pensionados y PNC, la Tarjeta Alimentar para Madres de 7 hijos, la liquidación SUAF con aumento, Complemento de $7000 para AUH, Incrementos para Potenciar Trabajo y Plan Acompañar y finalmente la jubilación por tareas de cuidado.

Todo sobre los pagos confirmados en agosto 2021

Además, siguen vigentes los beneficios ANSES para todos los titulares. Estos ofrecen descuentos y reintegros en las compras en locales adheridos, lo que permite ahorrar un poco.