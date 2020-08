Garrafa social de ANSES: cuándo y cuánto cobro en agosto

Un programa fundamental para este invierno es el Programa Hogar de la Garrafa Social.

En Argentina, cerca del 30% de la población no cuenta con red de gas natural domiciliaria. Por este motivo, el Gobierno implementa este plan de ayuda económica para asistir a familias que vivan en zonas sin servicio de gas natural o que no por algún motivo no estén conectados a la red de distribución domiciliaria de gas natural.

¿Qué es el programa Hogar?

El Programa Hogar es un Subsidio Social para la compra de garrafas en viviendas que no tengan conexión a la red de gas natural.

¿A quiénes les corresponde cobrar el Programa Hogar Anses?

Les corresponde cobrar el Programa Hogar Anses, a las familias que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no por algún motivo no estén conectados a la red de distribución domiciliaria de gas natural.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Ningún integrante del grupo familiar podrá tener medidor de gas a su nombre.

Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar (padre/madre-hijo/tenencia y cónyuge/conviviente) en la base de datos de ANSES .

. Se toman en cuenta los ingresos del grupo familiar, considerando el de mayor ingreso, que no deberá superar 2 salarios mínimos, vitales y móviles.

En caso que en la vivienda a recibir la garraf social resida una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no podrá superar 3 salarios mínimos, vitales y móviles.

Si la vivienda se ubica en las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Carmen de Patagones, el mayor ingreso de habitantes del domicilio no debe superar 2,8 salarios mínimos, o hasta 4,2 salarios mínimos si en el hogar reside una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente.

¿Cuánto cobro por la garrafa social de ANSES?

El monto básico es de $183 por garrafa social.

Monto Adicional

Durante invierno pueden cobrar un monto adicional dependiendo de estas circunstancias:

Si en la vivienda habitan más de 5 personas.

Si vivienda se ubica en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Carmen de Patagones, La Puna y Malargüe, pueden solicitar garrafas adicionales.

¿Cuándo cobro la garrafa en Agosto?

Este mes las personas que perciben el gas cobrarán el mismo día que las mamás perciben la Asignación Universal por Hijo y teniendo en cuenta el último número del DNI.

DNI terminado en Fecha de cobro

0 10/08

1 11/08

2 12/08

3 13/08

4 14/08

5 18/08

6 19/08

7 20/08

8 21/08

9 24/08