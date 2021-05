Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron que se actualizaron las fechas de cobro de las becas Progresar, lo que muchos estudiantes que acceden mensualmente al inentivo económico estaban esperando.

Con la extensión de la fecha límite para inscribirse a Progresar (hasta el 21 de mayo), fueron muchos los nuevos ingresos y en algunos casos hubo demoras para saber si las solicitudes fueron aprobadas, como también para conocer el calendario de pagos de aquellos a quienes sí les otorgaron la beca.

En esta nota te informamos las fechas de cobro de las becas aprobadas, montos de este año y los posibles motivos por los que aún no tenés fecha asignada.

Cronograma de pagos becas Progresar

Algunos beneficiarios cobran a través de una entidad bancaria y otros lo hacen por correo. Para quienes reciben la beca por banco, las fechas son las siguientes según terminación de DNI y desde este lunes:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de mayo

En el caso de las personas que cobran por correo, deberán hacerlo el día permitido según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: martes 11 de mayo

DNI terminado en 1: miércoles 12 de mayo

DNI terminado en 2: jueves 13 de mayo

DNI terminado en 3: viernes 14 de mayo

DNI terminado en 4: lunes 17 de mayo

DNI terminado en 5: martes 18 de mayo

DNI terminado en 6: miércoles 19 de mayo

DNI terminado en 7: jueves 20 de mayo

DNI terminado en 8: viernes 21 de mayo

DNI terminado en 9: lunes 24 de mayo

De todas maneras se recomienda consultar la fecha asignada a través de la página oficial de fecha y lugar de cobro de ANSES, donde se debe ingresar con número de CUIL.

Los montos a cobrar van de $3.600 a más de $9.000 según las categorías. Todos los montos progresar 2021 acá.

"No se encontraron beneficios": ¿Qué significa este mensaje?

En el caso de ingresar a la página para consultar la fecha de cobro y recibir el mensaje "no se encontraron beneficios", existen dos posibles motivos. Por un lado, puede ser que no cobren la beca este mes y deban esperar la próxima ronda de pago en junio. En ese caso pueden consultar y reclamar el pago retroactivo con el formulario de haberes impagos de ANSES.

La otra opción es que no hayan cumplido los requisitos para acceder a Progresar y por ende no les hayan otorgado la beca. En ese caso te recomendamos consultar el estado de solicitud para descartar o no esta situación.

¿Cómo saber si la solicitud fue aceptada o rechazada?

Al ingresar a la página oficial de Progresar, como también en la aplicación, los postulantes deben seleccionar "Inscripción nivel superior", "nivel obligatorio" o "progresar trabajo" según corresponda.

Deberán colocar usuario o número de CUIL y contraseña. Una vez ahí seleccionar "Estado de solicitud", donde pueden ver el mensaje "Resultado de la beca: tu postulación está siendo evaluada". De ser así, solo resta esperar a la aprobación de la postulación y consultar periódicamente en el sistema si este mensaje cambia, notificando si fue aceptada o rechazada.

También puede figurar: "Resultado de la beca: Tu solicitud no pudo ser aprobada ya que, de acuerdo a la información registrada en ANSES, los ingresos de tu grupo familiar superan los 3 salarios mínimos, vitales y móviles". Esto quiere decir que dicho requisito para recibir la beca no fue cumplido y por lo tanto se rechaza la solicitud.

¿Cuánto es el salario mínimo vital y móvil?

Ante la incertidumbre de muchos postulantes que no cumplen el requisito mencionado anteriormente y la duda sobre cuánto es el salario mínimo, es importante saber que el salario mínimo, vital y móvil mayo 2021 es de $24.408 desde el 1 de mayo, ya que el Gobierno oficializó el aumento del 35% en diferentes tramos. En junio también se eleva a $25.572.

Teniendo en cuenta que la condición es no superar el ingreso de 3 salarios mínimos dentro del grupo familiar, se traduce en no sobrepasar un monto aproximado de $73.224.

Inscripción a Progresar 2021

Es importante recordar que muchos estudiantes aún se pueden inscribir a las becas Progresar hasta el 21 de mayo. Pueden hacerlo a través de la página oficial o en la aplicación PROGRESAR +, que es la manera más sencilla.

Deben registrarse e ingresar con usuario y contraseña para completar la inscripción, con la documentación correspondiente. Seguí el paso a paso para inscribirte acá.

Reclamos becas progresar

Los reclamos Progresar se pueden realizar sobre la falta de pago de la beca, sólo en caso de haber cumplido los requisitos y tener la solicitud aprobada para acceder a la misma. En ese caso se recomienda hacer el trámite mediante el formulario de haberes impagos de ANSES.

Si el motivo por la falta de pago es que no se cumplieron los requisitos, como se indicó anteriormente, no corresponde hacer el reclamo.