AUH | Cuánto cobro con aumento y descuento por créditos

Recientemente se confirmaron los montos totales con aumento para diciembre de 2021 y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cuánto cobra cada asignación, jubilación y pensiones.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), tiene varios pagos asegurados para el mes que viene -al igual que en noviembre-, pero también el descuento si están pagando un crédito ANSES. Por eso, hacemos un resumen de los montos finales para AUH.

Aumento AUH diciembre 2021

El incremento -el cuarto en el año- será del 12,11% y de esta forma, la asignación pasa a ser de $4541. Recordemos que es el 80% del total, porque se retiene el 20% para luego cobrar ese retenido en 2022 presentando la Declaración Jurada, a diferencia de SUAF que cobra todo junto.

SUAF Y AUH: CUÁLES SON LOS PAGOS ASEGURADOS

¿De cuánto será AUH por discapacidad en diciembre?

En el caso de tener la asignación por hijo con discapacidad, el monto con aumento en diciembre será de $14.973.

NUEVA INSCRIPCIÓN AL PLAN MI PIEZA

¿Cuánto cobra AUH con descuento por créditos?

Generalmente se descuenta entre $500 y $700 cada mes para las mamás o papás con AUH que están pagando un préstamo ANSES. En diciembre, según los valores que difundió ANSES, se estaría restando aproximadamente $554, lo que quiere decir que la asignación a cobrar será de $3981 en el último mes del año.

Si hacemos ese mismo descuento con AUH por discapacidad, este grupo estaría cobrando $14.419. Recordemos que en el 2020 se dejaron de descontar las cuotas debido a la crisis desatada por la pandemia, pero en 2021 volvió a la normalidad.

Para saber cuántas cuotas quedan pagar, cuánto se descuenta y otros detalles sobre el préstamo, es conveniente hacer la consulta en Atención Virtual.

¿Cuánto cobra la asignación en total en diciembre?

Si bien ese es el monto de la asignación con aumento, en diciembre hay otros pagos asegurados para las titulares:

AUH de $4541 por cada hijo/a o de $14.973 por discapacidad.

Tarjeta Alimentar: $6000 por un chico, $9000 por dos y $12000 por tres o más.

20% acumulado, que son $7083 por cada hijo/a si presentaron la Declaración Jurada en octubre (se paga a los dos meses de haber hecho el trámite).

En el caso de estar en Potenciar Trabajo también cobran el salario complementario, que después del aumento al Salario Mínimo está en $16.000.

Importante: para poder cobrar los $7083 que corresponden al retenido del 2020, hay tiempo de presentar la declaración en Mi ANSES hasta el 31 de diciembre de 2021.

¿Cuándo cobra AUH en diciembre?

Todavía no se conocen las fechas de cobro de ANSES porque aún se desarrolla el calendario de pagos de noviembre, pero los cronogramas suelen ser similares cada mes.

Este mes, las fechas arrancaron el lunes 8 con los documentos terminados en 0. Sin embargo, en diciembre el 8 es feriado (Día de la Virgen), por lo que podría arrancar el lunes 6 de diciembre o ya pasar directamente al jueves 9. Por el momento, habrá que esperar a que ANSES informe el calendario oficial.

¿Quiénes tienen aumento de ANSES?

Jubilados

Pensionados

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF

Asignación por Prenatal y Maternidad

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Asignación por Embarazo (AUE)

Pensiones No Contributivas (Madres de 7 hijos, Vejez, Discapacidad, PUAM)

En todos los casos es del 12,11%

¿También sube la ayuda escolar?

Recientemente se comentó que en diciembre también aumentará la Ayuda Escolar Anual que reciben las asignaciones por sus hijos en etapa escolar. Sin embargo, ANSES todavía no difundió oficialmente esos montos, por lo que hay que esperar confirmación.

De ser así, el monto podría pasar a ser de $4758 para AUH y SUAF, pero aún no está confirmado totalmente, como viene pasando con otras novedades.

LIQUIDACIÓN SUAF DICIEMBRE 2021

¿Cuándo vuelven los préstamos ANSES?

Por ahora no están disponibles para AUH y SUAF, pero sí para jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC). Esto es porque desde el organismo esperan a que terminen de pagar los créditos, con el fin de habilitar nuevas líneas.

En ese sentido, la cuota de un préstamo no puede superar el 20% de la asignación, motivo por el cual no podrían mantener dos créditos. La directora de ANSES, Fernanda Raverta, indicó que sí quieren lanzar nuevamente los créditos, pero podría ser en 2022. Aún no está confirmado.

¿Qué se sabe de los bonos?

La misma situación se da con los bonos. Se espera que sean anunciados y quizás lleguen en diciembre como extras de fin de año, pero la realidad es que hay que esperar el anuncio oficial del Gobierno para tener en detalle cuánto se pagará, a quiénes y cuándo.

Esto es así tanto para AUH como para jubilados, pensionados, PNC y Potenciar Trabajo. No quiere decir que sea falso ni que dejen de llegar los bonos, sino que tiene que ser oficialmente confirmado por el Gobierno, sobre todo ahora que pasaron las elecciones. Se estima que en las próximas semanas habrá novedades.

