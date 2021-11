Asignaciones | Aumenta la ayuda escolar y el complemento SUAF

Con todas las novedades de los aumentos en diciembre por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), muchos beneficiarios se preguntaron qué va a pasar con la Ayuda Escolar Anual, como también el pago extra para SUAF.

Finalmente se confirmó el nuevo monto a cobrar por cada uno de los hijos en edad escolar y también del complemento. Además te contamos desde cuándo y cómo hacer el trámite obligatorio para el que hay tiempo hasta diciembre.

¿De cuánto será la ayuda escolar con aumento?

En conjunto con el incremento de diciembre, la Ayuda Escolar Anual sube a $4758 por cada uno de los hijos que estén en edad escolar.

¿Quiénes la reciben?

Está destinada a la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF y la Asignación Universal por Hijo (AUH) con chicos de entre 4 y 16 años inclusive, o con hijos con discapacidad sin límite de edad. En ambos casos se paga la ayuda escolar y el monto es el mismo.

¿Cómo y cuándo se paga?

La ayuda escolar se paga en marzo o abril de cada año y se deposita en la cuenta de la asignación. En el caso de no haber percibido la que corresponde al 2021, lo más probable es que se tenga que presentar el certificado escolar para regularizar esa situación.

¿Hasta cuándo se puede hacer el trámite?

Más allá de recibir el pago, la entrega del formulario de escolaridad es obligatoria y hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2021. El mismo se puede presentar por internet, a través de la aplicación Mi ANSES, o de manera presencial en una oficina del organismo con turno previo.

En el caso de SUAF, la mayoría de las veces está cargado automáticamente, pero hay que verificarlo para estar seguras y, de lo contrario, presentar el certificado. Por su parte, AUH sí debe hacer el trámite y también la presentación de la Declaración Jurada hasta el 31 de diciembre. Esto asegura que seguirán cobrando la ayuda.

¿Cuál es el aumento para asignaciones en diciembre?

El incremento desde diciembre 2021 es del 12,11%, por lo que AUH pasará a ser de $4541 por cada uno de los hijos y SUAF, de $5677 por cada chico menor de edad a cargo, o con discapacidad sin límite de edad en ambos casos.

El aumento también alcanza a Prenatal y Maternidad, Asignaciones de Pago Único, jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC).

MONTOS CON AUMENTO ANSES DICIEMBRE 2021

¿También sube el complemento SUAF?

Sí. Había dudas con respecto al complemento, porque se dijo que podía mantener el monto actual o incluso bajar. Sin embargo, pasó todo lo contrario y el complemento aumentará junto a la Asignación Familiar SUAF.

Esto quiere decir que desde diciembre, va a ser de $5677 en general, es decir el tramo 1 principalmente. Así, esta sería la Liquidación SUAF diciembre:

Asignación $5677 + Complemento $5677 = $11.354

Asignación por discapacidad $18.494 + Complemento $5677 = $24.171

A esto hay que restarle la cuota si están pagando un crédito ANSES. Se descuenta entre $500 y $700

Lo que hay que recordar es que la asignación depende de la zona y además, baja de acuerdo a los Ingresos del Grupo Familiar (IGF). Mientras más alto sea, más baja será SUAF. En diciembre es probable que pase porque se pagará el aguinaldo por el trabajo en blanco.

¿Cuándo cobran AUH y SUAF diciembre 2021?

Si bien todavía no fueron publicadas las fechas de cobro oficiales desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se anticipan estos posibles días de pago por terminación de DNI:

DNI terminados en 0 ➡ martes 7 de diciembre

DNI terminados en 1 ➡ jueves 9 de diciembre (miércoles 8 es feriado)

DNI terminados en 2 ➡ viernes 10 de diciembre

DNI terminados en 3 ➡ lunes 13 de diciembre

DNI terminados en 4 ➡ martes 14 de diciembre

DNI terminados en 5 ➡ miércoles 15 de diciembre

DNI terminados en 6 ➡ jueves 16 de diciembre

DNI terminados en 7 ➡ viernes 17 de diciembre

DNI terminados en 8 ➡ lunes 20 de diciembre

DNI terminados en 9 ➡ martes 21 de diciembre

FECHAS Y MONTOS AUH DICIEMBRE 2021

Es importante recordar que las fechas son estimadas, pero falta la publicación oficial de ANSES. En el caso de los jubilados y pensionados, sí hubo cambios en su cronograma, que ya es oficial. Algunos beneficiarios cobrarán el mismo día de forma adelantada para no atrasar los pagos debido a la fiestas de fin de año, que son días no hábiles.

¿Cómo presentar el formulario de escolaridad?

Por internet

1) Entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

2) Consultar si está cargado el certificado escolar. Para eso hay que ir a pestaña "Hijos" ➡ "Certificado Escolar". Si están cargados por cada uno de los chicos, el trámite está resuelto, de lo contrario hay que realizarlo.

3) Si no están cargados, se debe ingresar en el siguiente CERTIFICADO ONLINE y completar. Luego hay que descargar, imprimir y llevarlo a la escuela para que sea firmado por el director o directora. Nota: el colegio no se puede negar y tiene la obligación de realizar el trámite.

4) Con el formulario firmado, se deberá subir en la página oficial. SUBÍ EL CERTIFICADO ACÁ. Con estos pasos, la escolaridad quedará presentada y luego se cobrará en las fechas definidas.

Para poder cobrar en marzo o abril (cuando se paga la escolaridad), es importante realizar el trámite en febrero o primera semana de marzo. De lo contrario la ayuda llegará después, una vez que se presente la documentación.

Importante: los padres que tienen hijos que recién están entrando al sistema escolar, cobran a los tres meses desde la presentación del trámite.

Presencial

1) Descargar, imprimir y completar el Formulario 2.68 de regularidad escolar, que también debe estar firmado. ACCEDÉ AL FORMULARIO ACÁ.

2) Pedir turno en ANSES. Se puede hacer entrando a la página oficial de ANSES, ir en el inicio a "turnos" y seleccionar "Ayuda Escolar Anual - Presentación del Formulario 2.68". En el caso de que no funcione, se puede pedir el "turno excepcional" y luego "acreditación de datos personales" para que sea más rápido.

3) Asistir a la oficina de ANSES en el día y hora indicada para presentar la documentación.