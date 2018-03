Desgarrador video| Una nena fue obligada a vivir con su mamá y se lloró todo

COMPARTIDOS: 0

En las últimas horas se hizo viral en las redes sociales un video que desgarra el alma e indigna a quienes lo ven. Se oye a una nena gritar -de forma desgarradora- a una pequeña que grita: "No quiero, no quiero". Su reacción no es caprichosa. Ocurre que en la escena también aparece una jueza que la obliga a irse a la casa de su mamá, aunque no quería.

Claudia Güemes es la magistrada que se presentó en el domicilio del padre de la menor y armó un escándalo innecesario.

Desde hace 10 meses la nena de 5 años, está en casa del padre, donde vive junto a su abuela paterna. La pareja se separó y tras una serie de idas y vueltas la nena manifestó en todo momento que no quería estar con su mamá.

El papá es agente de un organismo nacional, por lo que en muchas oportunidades se ve obligado a viajar a otros parajes. Esta situación fue tenida en cuenta por Güemes y dictó la custodia de la pequeña en manos de la madre.

"Yo me moría de dolor -dijo la abuela paterna- no puedo creer cómo se la llevaron a la fuerza, y a los gritos, solo agravaba el miedo y susto que tiene".

