Una modelo fue en malla al colegio de su hijo y le dijeron de todo

La modelo y fisicoculturista boliviana Vanesa Medina fue duramente criticada en las redes por ir a buscar a su hijo al colegio vestida con un ajustado conjunto de baño el primer día de clases. La polémica inició luego de que alguien le sacara una foto en la puerta del establecimiento y la hiciera pública, despertando la reacción de cientos de personas que se pronunciaron al respecto.

La imagen de la mujer, quien ganó el premio a 'Miss Fitness' Bolivia hace algunos años, se viralizó rápidamente generando comentarios de repudio y otros en su defensa.

Medina suele usar sus redes sociales para publicar fotos exhibiendo su figura, la cual trabaja arduamente por su actividad laboral. A propósito de la foto que le sacaron en el colegio del niño de 10 años, muchos dijeron que su manera de vestir era "inapropiada para los chicos".

"Se pueden vestir como les da la gana, en otros lugares, no para ir a un centro educativo. Hay que tener un poco de pudor por los niños", comentó una mujer en la publicación.

Otra usuaria manifestó: "Vestimenta muy poco apropiada para una mamá y más si lleva al niño al colegio, debemos saber diferenciar los lugares y qué usar en cada ocasión. No es mucha ciencia, es sentido común". No obstante, también llegaron comentarios de personas que se pusieron en el lugar de la modelo, argumentando que nada amerita violar la privacidad de alguien y menos cuando hay menores involucrados.

"Esta señora debería demandar a la persona que la filmó porque no respetaron su privacidad ni la de su niño ahora todo mundo sabe quien es y donde estudia el pequeño, que les importa como se vista o no me parece una falta de respeto tomar fotos sin autorización de la persona", señaló alguien en defensa de Medina.

Otros defensores aseguraron que las quejas por el atuendo de la madre se debían a envidia, mientras que otros apuntaban contra el machismo por naturalizar que una mujer sea criticada al vestirse como quiere.