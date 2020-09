Un diputado paraguayo apareció desnudo durante una sesión virtual

"Me había manchado la camisa con tereré por lo que me la saqué, y me siento sin percatarme. Me olvidé que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada, y retomo el orden del día, pero fue cuestión de segundos." admitió González al canal de noticias ABC. El funcionario aprovechó para pedir disculpas a la ciudadanía y hará lo propio ante sus colegas del pleno en la próxima sesión.

