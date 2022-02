Tuvo sexo con un alumno, pero aseguran que no cometió delito

Una profesora de educación física fue acusada por tener relaciones sexuales con un alumno en la noche de graduación del curso. Ahora da clases de yoga en Dubai y podría ser eliminada del registro por el Consejo General de Enseñanza de Escocia. No obstante, en la investigación que se hizo del caso, las autoridades determinaron que no hubo delito ya que el estudiante tenía 18 años.

El encuentro entre la docente Melissa Tweedie y el joven se dio en 2017, cuando ella tenía 23 y él acababa de cumplir la mayoría de edad. Según consta en la denuncia presentada por el organismo educativo escocés, la mujer se fue de fiesta con los alumnos al club nocturno SWG3, donde bailó con ellos "de forma inapropiada".

Al finalizar la fiesta, se fue con uno de los alumnos a un hotel donde ambos mantuvieron relaciones sexuales y pasaron la noche. En su declaración, el entonces recién graduado aseguró que "le apenaba" que su profesora estuviera siendo investigada por lo que pasó. "A mis ojos no fue un evento estudiantil. Esto podría haber sucedido en una noche de fiesta".

Hoy Melissa vive en Dubai y da clases de yoga

El exalumno agregó que había bebido cuatro pintas de cerveza, una botella de vino y algunos tragos, por lo que estaba muy alcoholizado cuando se retiró del bar junto a su pareja ocasional cinco años mayor. Según relató, Tweedie se retiró de la habitación a la mañana siguiente del encuentro. "No tuvimos tratos antes del baile de graduación. Antes de la fiesta no tuvimos relaciones", aseveró.

Actualmente, la acusada tiene 27 años y ya no vive en Escocia. Al momento de las primeras acusaciones, la policía escocesa fue alertada del asunto y dedicó una investigación. No obstante, se determinó que no había ningún delito en su accionar, por lo que la única consecuencia que podría enfrentar sería una penalizacion en el Consejo General de Enseñanza.