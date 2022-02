Se disfrazó de Batman para recibir a su cita de Tinder

Mariana y Gonzalo se conocieron por la popular aplicación de citas y rápidamente acordaron un primer encuentro en el departamento de él. Aunque se gustaron desde los primeros intercambios en la virtualidad, ella nunca se imaginó lo que pasaría cuando finalmente se vieran en persona.

Con la motivación propia de quien se dispone a conocer a alguien interesante fue hasta el edificio, tocó el timbre y esperó. “¿Sabés qué? Va a ser más fácil si subís directo porque tengo la comida en el horno. Y mi miedo es que se me queme la carne”, le avisó el hombre, poniendo misterio a la situación desde el principio.

Así que la joven de 29 años entró, subió por el ascensor y, según relató al diario TN, el olor a comida que inundaba el piso la hizo sentir que la pasaría bien. Sin embargo, cuando se abrió la puerta no podía creer lo que pasaba.

El anfitrión, cuya identidad se mantiene reservada, se presentó en el pasillo con un disfraz de Batman, máscara incluida. "Se la sacó solo para saludarme y volvió a ponérsela”, contó Mariana. Ante la insólita recepción, la invitada rompió la sorpresa con una frase irónica: "¿Querés que sea tu batichica?" le dijo, entre risas.

En el horno había un vacío con papas españolas y en la mesa dos copas listas para servir el vino. Gonzalo sirvió la bebida y se sentaron para empezar a comer, con todo transcurriendo como en cualquier cita salvo por un detalle: el mantuvo en todo momento el papel del superhéroe de Ciudad Gótica.

"Me senté en la mesa y seguía así. No me daba para sacarle una foto porque lo iba a notar. Luego cenamos, él continuaba en su juego. Me dijo si me quería quedar, pero le respondí que era tardísimo y me tenía que ir. Ahí se sacó la máscara y nos reímos los dos. Sinceramente nunca supe cuál era su morbo", contó Mariana.

Después de comer, Mariana y Batman charlaron por un rato antes de que ella se fuera. “Me quedé porque soy de conocer a las personas. Claramente no tuvimos intimidad. Charlamos, hablamos, pero sabía que no iba a tener sexo con una persona que estaba disfrazada de Batman en la primera cita”, concluyó la mujer.