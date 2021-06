El exabrupto protagonizado por el presidente Alberto Fernández, en medio del acto protocolar por la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la Casa Rosada, generó indignación en la población argentina y latinoamericana.

La noticia junto con el video del momento en el que el primer mandatario cita erróneamente al poeta Octavio Paz atribuyéndole la frase "los mexicanos vienen de los indios, los brasileros de la selva pero los argentinos de los barcos" dio la vuelta al mundo y obligó al Jefe de Estado a rectificarse y pedir disculpas.

Si bien el enojo y la desaprobación fueron las reacciones predominantes ante la desafortunada declaración, hubo quienes se lo tomaron con humor y aprovecharon para chicanear a Fernández. Tal es el caso de los conductores del programa televisivo "¡Qué Importa!", emitido en horario nocturno por el canal mexicano Imagen, que reaccionaron en vivo al momento en que nuestro presidente soltó la línea de la polémica. Mirá el video:

Como se puede ver en el fragmento del programa, los periodistas se tomaron un momento para tratar de burro a Alberto Fernández, previo a soltar algunas carcajadas junto a más bromas para mofarse de su grave desliz diplomático. "El se siente muy europeo ¿no?", ironizaron.

Pero claro que no iban a dejarle pasar el brusco error al referirse a las líneas de Paz, compatriota de los conductores y eminencia de la literatura latinoamericana: "A ver Sr. Presidente, lo que escribió Octavio Paz no fue eso, el escribió -los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos- ¡Se estaba pitorreando! Usted no entiende cuando lee".

Durante algunos minutos más del programa, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristobal continuaron refiriéndose al papelón presidencial en tono distendido y jocoso. Para cerrar, bromearon con que "después de estas declaraciones tan lamentables, algunos dicen que merece un librazo en la jeta con el libro más gordo y pesado de Octavio Paz".