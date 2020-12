Viral: joven llora desconsolado por la reacción de su madre al conocer que planea casarse

El momento que debió ser de extrema felicidad para un joven fotógrafo mexicano terminó haciéndose viral pero por la razón opuesta. Visiblemente emocionado por la noticia que tenía para contarle a su madre, Henry Jiménez decidió filmar la conversación telefónica en que le avisaría acerca de la decisión de unirse legalmente con su enamorado. Sin embargo, nada salió como lo esperaba.

Como se puede ver en el video que Henry publicó en su cuenta de Instagram, la mujer no pudo disimular su indignación por considerar que su hijo cometería un "pecado a los ojos de Dios". Con ese y otros reproches de alta connotación religiosa, la madre le hizo saber a su hijo cuánto desprecia su homosexualidad. "Está en la Biblia. No heredarán el reino de los cielos los que se acuestan con hombres, ni los borrachos ni los adúlteros".

Tras varios minutos en que el joven de 21 años escuchó los lamentos de su progenitora, él mismo decidió que ya no podía soportar la conversación y le pidió cortar y comunicarse más tarde. Antes, y con el rostro empapado en llanto, intentó convencerla de aceptar su elección de vida: "No voy a cambiar si es lo que tú crees". No obstante, sólo recibió más críticas de la voz al otro lado del teléfono, que hasta aprovechó para criticar al Papa llamándolo "un satánico que no va a heredar el reino de Dios si no se arrepiente".

Mirá el video: