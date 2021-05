"Duele mucho", el estremecedor relato de un chico gay maltratado por su padre

Un adolescente de 14 años denunció a su papá, quien lo golpeaba salvajemente por ser gay, y su pedido de rescate rápidamente se volvió viral.

Ocurrió en la ciudad de Jataí, en el estado de Goiás, Brasil.

Según confesó el menor, su orientación sexual habría desatado la furia de su progenitor, que terminó siendo detenido por la policía civil.

De hecho, en un portal de noticias local difundieron un audio en el que se escucha con claridad cómo el hombre le grita a su hijo: “Estoy cansado de decírtelo. ¿No te dije ya que te cambiaras? Tienes que cambiar, ¿sabes por qué? Porque si no cambias, te mataré, te volaré”.

Con gran valentía de por medio, el jovencito le pidió ayuda a sus vecinos, por medio de una carta, y sus palabras estremecieron a todos.

“¿Alguna vez has sentido que no eres bueno para nadie? Lo estoy sintiendo. Duele mucho aquí. Por favor, ayúdenme. No puedo soportarlo más. Estoy en la mayor desesperación de mi vida”, describió.

La carta que escribió el adolescente.

El denunciado negó los hechos, pero varios vecinos declararon en su contra y entregaron -inclusive- la misiva que escribió el adolescente.

El hombre violento, por su parte, alegó que le pegó a su hijo por haberlo encontrado "accediendo a videos pornográficos en su celular”, detallaron las autoridades.