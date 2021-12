Las fiestas y la comida: ¿cómo desintoxicar el cuerpo luego del atracón?

Durante las fiestas la comida se vuelve la principal protagonista en los encuentros con familia y amigos, por lo que en ocasiones los atracones o el "comer por comer" y no por tener hambre, se vuelven situaciones cada vez más frecuentes.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- la nutricionista Antonella Robledo, aconsejó cómo desintoxicarnos luego de las Fiestas.

Es mucho más importante ver qué hacemos entre el resto del año y Navidad, que entre Navidad y Año Nuevo

En este sentido explicó que para lo más importante es "controlar el patrón entero" es decir, tener en cuenta los alimentos que se consumen día a día en la rutina diaria. Asimismo aconsejó que entre fiesta y fiesta (del 26 al 31) "coman alimentos reales, más fruta, vegetales, disminuir el consumo de carnes" y agregó que algunos alimentos "nos limitan" como por ejemplo "comer siempre carne con ensalada", por lo que para desintoxicarse "hay que incorporar legumbres y otra variedad de nutrientes, la quinoa que la gente la está incorporando".

La entrevistada indicó que "comer saludable es ampliar, no solo aumentar o bajar de peso y remarcó que "muchas personas se pesan el 26 y quizá tienen 2 kilos más, pero no son de ahora, sino probablemente líquido, hormonas, toxinas, como también incide el grado evacuatorio de la persona".

Ante esta situación aconsejó "pesarse cada una semana o 15 días" y recordó que el peso no es indicador de salud: "Si me decís que pesás 65 kilos, te sentís bien, saludable, pero metabólicamente tus estudios indican que estás en sobrepeso algo no está bien. Hay que ver la actividad física, la distribución de músculo y grasa. El peso dejó de ser referencia en salud, sino la composición química".

Finalmente, sostuvo: “Disfruten la comida, si están en Navidad disfruten. Quizá son platos más copiosos, y después busquen durante el año tener un buen hábito alimentario".

El ayuno intermitente

Sobre este hábito dijo que "hay mucha información y muchas veces se utiliza como estrategia para bajar de peso, pero no es buena idea", así que sugirió si se opta por este método ver toda la alimentación: "A mí no me sirve de nada que mi paciente esté consumiendo gaseosas light, edulcorantes y ultraprocesados con ayuno intermitente. Si el objetivo es salud, ese ayuno intermitente no es apropiado".

Y concluyó manifestando que "el principal beneficio por el cual se practica es debido a que pasadas las 16 el cuerpo genera lo llamado autofagia, usa la grasa como energía y además se agrupan las células mutadas. Una célula que mutó, se empieza a agrupar con otras células que mutaron porque su mitocondria está fatigada, utilizada y esa agrupación generan los tumores. Cuando uno hace ayuno intermitente del modo apropiado género autofagia de estas células que nadie quiere tener".