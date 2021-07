El ghosting es cada vez más frecuente en todo tipo de relaciones

Te ha pasado alguna vez, que conocés a alguien, compartís planes junto a esa persona, se ven con frecuencia y cuando todo parece ir bien luego de unos meses, “te clavan el visto” por What´s App y silencio… no responde más o no te vuelve a hablar.

La respuesta es casi siempre es "sí", y les pasa tanto a hombres como a mujeres. Lo cierto es que es imposible poder comprender o racionalizar una situación de este tipo. Por ejemplo: esa persona deja de responderte sin previo aviso y desaparece sin explicación. Definitivamente, no hay ninguna respuesta de la otra parte y sin saber por qué actuó de esa manera, nos inundamos de sentimientos de incertidumbre que terminan en angustia. Si has vivido esta situación, has sido víctima del “ghosting”.

¿Qué es el ghosting?

Básicamente es “cuando una relación se terminó sin explicaciones. Viene de la palabra en ingles Ghost que significa fantasma. Y "se produce cuando una relación afectiva (con o sin compromisos) se termina, sin explicaciones, de un día para el otro, muchas veces de forma virtual” nos explicó Romina Zaifrani, psicóloga y especialista en sexología.

El cortar con todo tipo de comunicación, "no es nada nuevo", expone la especialista argumentando que “el ghosting estuvo siempre, solo que hoy tenemos la posibilidad de ver un chat que no fue leído, una conversación que no tuvo respuesta, una persona que está en línea y decide no responder. Y más allá de que hoy lo escuchamos más entre los jóvenes, sabemos que siempre hubo”.

Asimismo, el surgimiento de las redes sociales han permitido que el ghosteo se desarrolle más fácil, ya que evita escenas cara a cara tan difíciles de enfrentar. Pero...¿qué es lo más difícil en esto?: “Lo complejo es que redes muchas veces no dejan lugar a la duda, porque el otro está ahí en línea decidiendo no responder, decidiendo poner fin a una relación de una forma no muy valiente, como si del otro lado no hubiese nadie” y como todos sabemos, esa es la parte que quizá más nos duele y nos incomoda.

-¿Qué siente la persona cuando hace “ghosting” a otra? ¿Se puede llegar sentir superior?

-Es muy difícil saber que sienten aquellos que ghostean a otro, yo creo que la mayoría de ellos no registran que del otro lado hay una PERSONA, que tiene sentimientos, emociones, pensamientos, entre otras. Muchos de los que ghostean, posiblemente no tengan un registro de ese otro, y lo ubiquen como un objeto, pero puede pasar que también la persona no lo pueda comunicar, por eso desaparece. ¡Es la salida más fácil!”, agregó.

-¿Qué siente, o cómo se siente la persona que lo recibe?

-La persona que fue ghosteada puede sentirse cosificada, puede sentir muchísima incertidumbre por aquello que no sabe qué paso, puede sentirse dolida, pero sin dudas es algo imposible de evitar. Por eso creo que lo principal en cualquier relación con otro es la empatía, el poder entender que hay una persona del otro lado que pueden pasarle un montón de cosas y no importa si fue una relación de un día o mil años, hay alguien ahí con muchas cosas detrás”, afirmó Zaifrani.

-¿La sociedad ha generado que las personas seamos cada vez, menos comprometidos y más egoístas, o se puede decir que somos responsablemente afectivos?

-Creo que la responsabilidad afectiva es una tarea difícil en nuestra sociedad, pero estamos en un momento de deconstrucción muy fuerte. Estamos cambiando muchísimo nuestra manera de pensar, estamos siendo más abiertos, solidarios y poco a poco vamos dejando de lado la cosificación, los enrosques en cosas que pueden resolverse de manera más fácil y empática para todos.

La importancia de trabajar en nosotros para evitar dañar a otra persona:

Sobre la superación personal, la psicóloga destacó la importancia de entender de que todo lo que hacemos, o no hacemos tiene consecuencias directas en uno mismo y en otras personas.

Hay que preguntarnos de vez en cuando, si estamos siendo responsablemente afectivos, si estamos tratando bien a otros, si somos sinceros con lo que nos pasa o con lo que sentimos, o si en verdad nos da igual. Hay que ponernos en el lugar del otro, antes de tomar una decisión.

De esta forma y a modo de conclusión, Zaifrani dijo: "Las terapias nos pueden ayudar mucho a enfrentar estas situaciones ´por haber sido´ ´víctimas o victimarios´ y que cada uno de nosotros “debe aceptar cuando nos equivocamos” para poder darle "el espacio que merece, a ese otro, que pasó por nuestras vidas”.