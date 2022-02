El cáncer se puede prevenir: la importancia del control y los hábitos saludables

El pasado 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer y como todos los años, las noticias pusieron el foco en cómo prevenir y concientizar el control de esta enfermedad.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- el oncólogo y fundador de Oncología Esperanzadora, Darío Niewiadomski, indicó:

"Cuatro de cada diez casos de cáncer se pueden prevenir"

El especialista expresó que hay que hacer uso de esta fecha: “Es un día para reflexionar, no es solamente en Argentina sino a nivel mundial. Todas las redes sociales indican que es un día para concientizar a la población, el cáncer es muy frecuente en la población actual porque envejecimos, hay mayor sobrevida global, rondamos los 78 a 82 años en Argentina. Cuanto más tiempo vivimos, sin lugar a dudas, tenemos más posibilidades de desarrollar distintos tipos de patologías, entre las cuales está el cáncer".

La importancia del control

Una vez más Niewiadomski, destacó la importancia del control y los chequeos cada año, más aún cuando hubo dos años de pandemia en los cuales "poca gente consultó".

"Durante el 2020, 45 de cada 100 pacientes se les suspendió o discontinuó el tratamiento oncológico. Esto es algo muy relevante, porque los pacientes que estaban con una enfermedad activa, durante la pandemia no pudieron consultar y se agravó el cuadro. Así como pacientes que no se controlaron durante un año y pico las enfermedades están apareciendo de manera más avanzada", puntualizó.

En las mujeres de Argentina "los cánceres más frecuentes en mujeres son tumor de mama, colon, pulmón y en cuarto lugar el tumor uterino" y expuso que "gracias a la vacunación se está tratando de erradicar".

Por su parte, en la población masculina "el cáncer más frecuente es el de próstata, colon y después el de pulmón, en cuarto lugar el renal y el gástrico", agregó.

Detectar la enfermedad a tiempo

Los diagnósticos a tiempo son fundamentales para poder avanzar hacia un posible tratamiento: "Todos los tumores tratados a tiempo tienen alta tasa de curación. El de pulmón, colon, mama y próstata, todos y para eso hacemos hincapié en la detección temprana, la concientización", manifestó.

Como médico y profesional de la salud, expuso que "es importante además "ir a las escuelas, universidades y empresas para concientizar a la población, hijos, padres y abuelos para hacer estos controles de rutina para detectar temprano cualquier enfermedad oncológica".

Hábitos saludables

Dentro de las sanas costumbres, "hay cosas que se pueden y otras que no se pueden evitar". En este sentido ejemplificó que la "genética" es un historial que no se "puede cambiar, porque es heredado". Pero, hay otro tipo de hábitos que "si dependen de nosotros; el hecho de no fumar, tomar alcohol con la medida justa, tener protección solar, cuidado de las radiaciones, cuidar la alimentación, prestar atención al sedentarismo", entre otras que se pueden medir, y tener distintos cuidados para "reducir los riesgos de producción de cáncer".