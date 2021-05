Sabemos que la pandemia y el confinamiento estricto ha incidido en la rutina de miles de parejas en todo el mundo, tanto el aumento de la infidelidad online, como separaciones han tenido que ver, en gran mayoría, con el confinamiento estricto.

A partir de esta relación nos preguntamos ¿Cómo influye la pandemia en la vida sexual de las personas? para responder esta pregunta en el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, invitamos a Analía Pereyra, licenciada en Sexología.

“Desde el año pasado se demuestran diferentes situaciones. La pandemia nos ha impactado de manera particular a cada uno. Los que podemos trabajar en casa estamos dentro del rango de privilegiados, diferente para quienes tienen que salir o que no pueden realizar un trabajo" expuso y agregó que verdaderamente el confinamiento "impactó en la salud mental" y afectó el deseo.

“Se necesita del impulso de lo nuevo. Las parejas suelen irse un fin de semana, cambiar lugares. Cuando trabajamos en consultorio esto recomendamos, que hagan otras prácticas, más cuando llevan un determinado tiempo" especificó Pereyra.

Asimismo la especialista considera que es "muy diferente" la relación que lleva 10 años a la que recién empieza y que la pandemia nos enfrentó "al miedo a la muerte, ahí está algo peligroso" por lo que hace falta eso, lo que ella considera como "novedad".

La sexualidad se vio diversificada durante la pandemia, y logró un incremento de el consumo y compra de estimuladores en un 200%. Además como la sexualidad "tiene que ver con toda nuestra vida, con lo que nos pasa, con cómo nos sentimos, con la situación económica y lazos familiares", muchos practicaron sexting, mensajes en celulares, y videollamadas.

A pesar de ello, aseguró: “La libido ha disminuido en algunas parejas, esto cae cuando una pareja viene de unos años sin novedad. En esas parejas que llevan tiempo quizá la pandemia ha incrementado esta desconexión. Quizá uno de ellos en la pareja está más preocupado por la situación económica" y aclaró que esto es debido a que "la relación sexual es una conexión con nosotros mismos y con el otro. Si estamos ansiosos, tenemos miedos o incertidumbres eso repercute en la actividad sexual".

La importancia del diálogo en la pareja:

Una de las principales cosas que hay que tener en cuenta en todo momento es que, la pareja debería charlar, porque "para disfrutar tenemos que conectarnos con el otro, dialogar, decir si no nos sentimos bien, si estamos tristes. La relación sexual es todo: el día a día, irnos a la cama, abrazarnos, mimarnos, las caricias, etcétera".

También hay que darse el lugar y el espacio necesario "para acariciarse, no es necesario tener una relación sexual coital". Hay que destacar que el encuentro, y el vínculo de mirarnos, preguntarnos cómo estás, "ya es intimidad"

La sexóloga aconsejó entonces exponer los diferentes puntos de vista de cada uno, poder hablar, conversar explayarse en lo que nos gusta y ampliar el mapa erógeno porque "pareciera que las parejas no tienen que hablar de lo sexual, pero cada uno es diferente". "Muchas parejas no tienen ganas de estar con el otro porque no la pasan bien, no disfrutan y no se animan", entonces sugirió no fingir animarse a probar.

En este sentido manifestó que "pareciera que el coito tiene que ser la estrella. Pero las investigaciones indican que el 80% de las mujeres que tienen coito no sienten orgasmo con la penetración" y esto "es muy consultado por varones, entonces les enseño las zonas de placer de las mujeres, a que dialoguen con ellas, que les consulten qué les guste"

"Las mujeres tenemos el clítoris, que no es como la lámpara de Aladino que hay que frotar. No, es despacio, preguntando a las mujeres. Eso es lo bueno de la pareja, dialogar, conocer al otro en su goce y disfrute. Pero parece que eso pasa como lo obvio. Hay muchas personas que se sienten mal con su sexualidad. Y ahora en pandemia tenemos que buscar el momento para ponernos más eróticas las mujeres, también el varón. Cuando los niños duermen el espacio privado, en la habitación, hacer masajes, mimos y conectar con la pareja. Quizá tomemos un vinito y eso es todo, pero tenemos que darnos el momento” finalizó y asintió con que tenemos que encontrar nuestros tiempos, para no dejar de lado nuestra intimidad, nuestro deseo y nuestra pareja.