Distendidas y sin corona, Natasha y Giulina hablaron con la prensa

Natasha Sánchez y Giuliana Pilot, nueva Reina y Virreina Nacional de la Vendimia despertaron en la mañana de este domingo en el hotel Hyatt y luego recibieron en la terraza del hotel Hyatt a la prensa en el tradicional desayuno, con ropa casual y sus bandas.

Las nuevas soberanas serán las embajadoras de la Vendimia, el turismo, la cultura y las encargadas de representar a Mendoza en el país y el mundo. Además de portar un gran compromiso social.

Pasadas las 10:30, distendidas, ropa formal y sin corona ni capa, las jóvenes bajaron de sus habitaciones para su primer contacto oficial con la prensa.

"No lo podemos creer, todavía no caemos" manifestó Natasha, mientras que Giuliana indicó: "Estamos tratando de disfrutar desde el primer momento, estoy en una nube". "No entendemos nada", expresaron las dos a coro.

El tradicional desayuno en el que las soberanas recibían a los periodistas con bata en sus habitaciones, evolucionó con el paso de los años y se trasladó a la terraza del hotel céntrico.