Ubieta: “Mendoza ha recibido muchos fondos y ayuda del Gobierno nacional”

La plaza departamental luce impecable en una mañana cálida de marzo, donde ya hay mucho movimiento en las calles, porque comenzaron las clases presenciales en toda la provincia y en todos sus niveles.

En nuestra visita al departamento de La Paz, nos recibió su intendente Fernando Ubieta, quien entre una reunión y otra nos hizo un lugar en su agenda. “No para nunca”, dijeron desde su entorno.

La charla comenzó con la modificación de hábitos que obligó la pandemia y el jefe comunal dijo: “Creo que el ciudadano fue entendiendo acerca del cuidado personal y la responsabilidad social”. Luego agregó: “Hoy es muy difícil parar la economía como el año pasado, porque la gente necesita trabajar”.

El funcionario del Este sostuvo también que asumió con grandes expectativas, pero “con lo endeudado que recibió el municipio, la mayoría de sus planes pasaron a segundo plano”.

Haciendo carne sus palabras, todo su lenguaje corporal acompañó la preocupante realidad de los paceños: “Tuve que poner el énfasis en que la mayoría de la gente del departamento no cayera en niveles insoportables de pobreza”. Y, para que eso no sucediera contó que “se creó un plan de trabajo para que la mayoría de los comercios no desapareciera”.

“Tenemos una gran expectativa en que los números cambien. Estoy muy ilusionado con poder llevar adelante los planes que tenemos”, remarcó.

Continuando con el mano a mano con Ubieta, se lo vio feliz a la hora de mencionar un anhelo que está a punto de convertirse en realidad: la construcción del polo educativo, que según contó el intendente “está casi cerrado”. Ubieta contó: “El Gobierno provincial nos pidió que colaboremos con la Dirección General de Escuelas (DGE), sobre todo en la infraestructura de los edificios escolares. Cree que “es un gran desafío, pero la educación debe seguir su rumbo”.

En cuanto al nanoclima de la función pública el jefe comunal destacó que “tanto el Gobierno nacional como el provincial han hecho lo mejor que han podido. Mendoza ha recibido muchos fondos y ayuda del Ejecutivo nacional”.

También marcó que “la Administración de Alberto Fernández no sólo ha tenido que lidiar con la pandemia de coronavirus sino también con el desastre de los cuatro años de neoliberalismo que destrozó lo poco quedaba en pie durante la gestión de Macri” y sobre el final agregó que le hubiese gustado “que el gobernador Rodolfo Suarez estuviera más en La Paz, pero que lo comprendía por que recibió una provincia muy endeudada”.

Compromiso Real: Anabella Ludmila Carreras

“Mi compromiso real fue, por una parte, ayudar en la recolección de alimentos y ropa para familias del departamento junto con diferentes áreas del municipio. Por otro lado, de la mano de la Dirección de Ambiente, participé en el proyecto de forestación a través del cual los vecinos de La Paz tenían la oportunidad de adoptar un árbol”.

Anabella Ludmila Carreras

Dirección periodística: Lourdes Di Silvestri

Entrevista: Gabriel Landart

Producción de reinas: Paula Monteagudo

Edición, diseño y diagramación: El Ciudadano

Producción general: Lourdes Oliva

Fotografía: Franco Calisaya