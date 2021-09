WhatsApp pagará una multa millonaria por no garantizar la protección de datos

Luego de que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) concluyera una investigación iniciada en 2018, en la que se propuso determinar si WhatsApp cumplía con las condiciones de transparencia para informar a los usuarios de cómo se utilizarían sus datos, la justicia irlandesa dispuso aplicar una multa de 225 millones de euros a la empresa que dirige la app de mensajería más popular del mundo.

La medida, anunciada este jueves, fue rápidamente repudiada por la compañía tecnológica, que viene siendo cuestionada hace tiempo por las crecientes dudas sobre sus políticas de privacidad.

"WhatsApp se compromete a proporcionar un servicio seguro y privado. Hemos trabajado para garantizar que la información que proporcionamos sea transparente y completa y seguiremos haciéndolo", reaccionó un portavoz de WhatsApp en un breve comunicado.

Pero el asunto no termina en la utilización de la aplicación de chat únicamente, si no que parte de la investigación sostiene que WhatsApp no es claro cobre cómo comparte información con Facebook, la red social madre que comparte nombre a la empresa dueña de ambas. La sanción económica es hasta ahora la más dura que este gigante tecnológico ha recibido en manos de un regulador no estadounidense; la razón para esto es que Facebook tiene su sede europea en Irlanda, por lo que la DPC tiene competencia en el caso.

"No estamos de acuerdo con la decisión de hoy sobre la transparencia que proporcionamos a las personas en 2018 y las sanciones son totalmente desproporcionadas" anunciaron desde WhatsApp al tomar conocimiento de la sanción.

Desde el organismo regulador, por su parte, argumentaron que "el incumplimiento del principio de transparencia puede socavar otros principios fundamentales de la protección de datos, incluidos los principios de equidad y responsabilidad".