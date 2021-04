Nuevas condiciones de uso de WhatsApp: ¿qué pasa si no las aceptas?

La aplicación de mensajería más utilizada del mundo se está transformando de a poco con los cambios que ha implementado a lo largo de este año. Sin embargo, la valoración de WhatsApp por parte de los usuarios ha ido descendiendo con el tiempo, y en parte por ello es que la compañía postergó un cambio importante en las condiciones de uso pensado para entrar en vigencia a principio de año.

Al parecer, la información que circulaba acerca de las nuevas condiciones de uso generaron confusión y desconfianza en la enorme cantidad de usuarios de la app; por ello, WhatsApp decidió tomarse estos meses para aportar mayor claridad sobre la inminente actualización, que llegará el 15 de mayo. "A principios de este año, nos encontramos con una gran cantidad de rumores e información errónea relacionada con esta actualización, por lo que continuamos trabajando arduamente para aclarar cualquier confusión", explicaron desde la empresa.

Tras meses en los que han abundado las fake news y las conspiraciones sobre que WhatsApp comercializará datos de sus usuarios con Facebook, la aplicación se ha propuesto aclarar cuál es la información que podría ser afectada por las nuevas condiciones de uso y cuál no. En este sentido, es importante aclarar que, igual que ahora, el cifrado de extremo a extremo impedirá a WhatsApp leer mensajes privados o escuchar llamadas, por lo que Facebook tampoco podría hacerlo.

Nuevas condiciones de uso de WhatsApp ¿qué cambia?

Asimismo, las llamadas de audio y video ni siquiera quedarán registradas en la base de datos de WhatsApp. La ubicación compartida por los usuarios tampoco estará disponible para WhatsApp ni sus empleados. Quitando estas principales dudas sobre las que se ha montado la confusión y desinformación, veamos qué cambios relacionados con la información de los usuarios sí se producirán a partir del 15 de mayo:

Se compartirá información sobre transacciones con empresas interesadas. Según explicó WhatsApp, "cada día millones de personas eligen comunicarse por WhatsApp con empresas porque es más fácil que llamarlas por teléfono o intercambiar mensajes por correo electrónico. Les cobramos a las empresas (no a los usuarios) por usar WhatsApp para brindar ese servicio al cliente".

con empresas interesadas. Según explicó WhatsApp, "cada día millones de personas eligen comunicarse por WhatsApp con empresas porque es más fácil que llamarlas por teléfono o intercambiar mensajes por correo electrónico. Les cobramos a las empresas (no a los usuarios) por usar WhatsApp para brindar ese servicio al cliente". Se compartirá información como dirección IP, número de teléfono y tipo de dispositivo. Esto tiene fines netamente comerciales, ya que las empresas utilizan estos datos para optimizar sus estrategias de marketing digital.

¿Qué pasa si no acepto las nuevas políticas de uso y privacidad?

Algunas versiones afirman que quienes no acepten las nuevas condiciones de uso perderán su cuenta de WhatsApp, y es importante aclarar que esto no será así. Según ha explicado la compañía, ninguna cuenta será eliminada, aunque sí habrá limitaciones en el uso de la aplicación. Por ejemplo, no poder enviar ni recibir mensajes durante un tiempo.