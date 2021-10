'Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive' es el título del primer filme de corta duración escrito completamente por sistemas de inteligencia artificial (IA). Este experimento, en el que aparecen insólitos personajes como ballenas policía, detectives borrachos y un villano copiado de la clásica tira terrorífica 'El Juego del Miedo', fue publicado en Netflix is a Joke, el canal parodia de la popular plataforma de streaming.

El desconcertante corto fue posible gracias al entrenamiento que recibió esta IA luego de procesar alrededor de 400.000 horas de películas del género contando, además, con la colaboración del escritor y comediante estadounidense Keaton Patti.

Dicho cineasta ya había participado de una experiencia similar cuando integró el equipo de guionistas del cómic 'El Sorprendente Hombre Araña #25', para el que desarrolló un bot que escribió la historia en base a todas las ediciones anteriores de historietas del superhéroe.

En la desconcertante producción de Netflix y Patti, vemos una secuencia que intentó ser terrorífica, pero terminó siendo todo un caso de comedia. Las frases sueltas de los personajes, la baja calidad de animación y los constantes giros de eventos en la trama, han sido objeto de todo tipo de burlas y comentarios en redes sociales y blogs de crítica de películas.

Más allá de la decepción que la primer obra escrita por IA generó en muchos que esperaban una obra maestra del miedo, es innegable que 'Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive', por lo menos, puede hacer reír.