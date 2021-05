¿Te acordás de este chico? Ahora vende su imagen por miles de dólares

Los memes son de aquellas cosas sobre las que todos pensamos: "esto es todo lo que está bien". Y sí, los enviamos constamente, los vemos en las redes, nos reímos solos o con amigos. Vendrían a ser los chistes de este siglo y hay uno de ellos que prácticamente todos han visto.

Se trata del chico que se convirtió en meme y su cara recorrió el mundo entero, y lo sigue haciendo 10 años después de que la foto saliera a la luz. Su nombre es Connor Sinclair, más conocido "10 Guy", "Stoner Stanley" o "chico drogado", y anunció que va a vender su imagen como arte NFT (token no fungible) o criptoarte.

En los últimos días, el joven de 28 años dijo en una entrevista que el meme, uno de los más famosos en las redes, "le pertenece a todos los que lo compartieron, les gustó, etc".

Fin del misterio: ¿Cómo surgió el meme?

Saltó a la fama cuando consumidores y entusiastas de la marihuana compartieron historias junto a la imagen de Connor a través de Reddit. Pero en realidad, según contó el protagonista, fue una foto tomada por su amiga Emma cuando se fueron de viaje a Ibiza por unos días tras graduarse del colegio secundario.

Con la cara hinchada, ojos rojos y recostado, le quedaban bien los apodos. Y es que habían pasado días de fiesta sin parar y ya se notaba el cansancio. De hecho, el propio Sinclair dice que no recuerda en qué momento sacaron la foto.

Sin embargo, al principio quiso mantener un bajo perfil y se ocultó para no ser reconocido. "Para ser honesto, el meme se volvió viral cuando tenía 18 años y recién comenzaba la universidad. Me ponía un poco nervioso involucrarme demasiado y no me sentía cómodo con eso cuando era más joven y estudiaba, me preguntaba si podía afectar mi carrera", recordó.

También explicó que nunca le interesó hacer dinero con la imagen ni la usó para trabajar, aunque sí le dio tragos gratis y varios fanáticos que le pedían fotos. A su actual pareja la conoció de esa manera. Connor relató que le pidió una foto juntos, él le pidió su número y empezaron a salir. Hoy llevan 6 años juntos, tienen su casa y un perro.

Pero ahora reconoció que probablemente se arrepentiría si no aprovecha la oportunidad. Es por eso que venderá su imagen como NFT, es decir que se compra con criptomonedas bajo el formato de archivos digitales, lo que está revolucionando la industria artística y ya han aprovechado otros protagonistas de memes.

Disaster Girl se vendió por 500.000 dólares

Aún no se sabe la cifra pero, por ejemplo, la protagonista del meme "Disaster Girl", en el que una niña sonríe a la cámara mientras detrás de ella hay un incendio, lo vendió por medio millón de dólares. Así que se espera una buena cantidad para Connor Sinclair.

"No imaginé que seguiría hablando de eso ¡10 años después! Pero ahora que lo pienso, ha sido algo grande. Hace feliz a la gente, qué mejor que eso", sostuvo entre risas el joven irlandés.