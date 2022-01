Análisis de Rainbow Six Extraction: difícil, atrapante y mejor en grupo

La primera experiencia con Rainbow Six Extraction (R6E) puede ser, sin lugar a dudas, desconcertante. Es que la nueva entrega de Ubisoft y Tom Clancy dista de repetir las experiencias conocidas para los jugadores de ediciones anteriores como Rainbow Six: Seige, y llega a convertirse en un verdadero shooter, sin mencionar la complejidad propia de su formato PvE (Player vs Environment). Ya no basta con desarrollar visión estratégica y habilidades de trabajo en grupo; hay que afilar la puntería y ser tolerante para reiniciar varias veces la partida si lo que se busca es avanzar en las misiones.

Como ya explicamos el día de lanzamiento del videojuego disponible desde el 20 de enero, la historia en la que se desarrolla anticipa que la predisposición al enfrentamiento será preponderante. Básicamente, una especie de parásito alienígena ha aparecido en varias ciudades de Estados Unidos y tiene la capacidad de replicarse en múltiples mutaciones, expandiéndose mediante una sustancia viscosa y negra: el mucílago. Esas criaturas, llamadas arqueas, se mueven en manada y pueden matar de un solo zarpazo, cegar a los agentes con una espora verdosa y atacar a la distancia pero, sobre todo, alertarse entre ellas si detectan a algun miembro de REACT cerca.

Esta última característica es la que determina buena parte de la dinámica del juego, que a decir verdad tiene un ritmo frenético. En las partidas en solitario, un mal movimiento o un ataque indiscreto pueden atraer a decenas de enemigos en simultáneo, lo que significa una muerte segura. Ya que lo mencionamos, cabe anticipar que el juego individual puede ser bastante frustrante para los jugadores que disfrutan de inmolarse a asesinar muchos enemigos.

Jugabilidad y diseño

Una de las características que resaltan cuando ya van varios intentos de completar las misiones es que R6E premia y pide que te arriesgues. A lo largo de las locaciones y sublocaciones que se van desbloqueando conforme se completan los niveles, las indicaciones son mínimas y ultra específicas. Por ejemplo, apenas aterrizas sobre el punto de inicio un comando con la voz de Ash, la líder de REACT, puede encomendarte: "Los científicos necesitan saber más sobre una arquea detectada en este territorio. Llévala al área de extracción", y el único indicio del que vas a disponer será un localizador de distancia del objetivo, pero tendrás que arreglártelas para comprender la tarea, los controles que implica y cómo llevarla a cabo.

Si bien esto puede ser agotador, el altísimo nivel de diseño y detalle en las pistas contribuye a que el juego no pierda nunca su gracia y capacidad de atracción. La mayoría del espacio permite interactuar con distintos elementos y hasta las esquinas más insulsas pueden servir para esconderse y, por ejemplo, activar métodos de rastreo.

Del mismo modo, cada acción del juego cuenta para el balance final de la partida, por lo que la diferencia entre misión exitosa y fracaso es bastante difusa, (a menos que te maten, claro); esto también permite al jugador tener mayor libertad de acción para elegir qué hacer primero en función de los objetivos planteados y, si así lo desea, pedir una extracción (retirarse) con lo ganado hasta el momento.

En lo que respecta a mantener la insistencia después de cada game over, siempre que un agente termina desaparecido en acción (así es la denominación en el juego), la misión se reinicia desde un punto distinto en la misma locación, lo que diluye el factor repetitivo de perder y volver a intentarlo. En estos casos, los personajes perdidos quedan físicamente donde fueron abatidos y no se pueden volver a seleccionar. Su rescate se incluirá entre las tareas de los próximos intentos, lo que aporta un factor realista muy interesante.

Otro punto llamativo sobre esta característica es que la suerte de los demás comandos de REACT influye en cada jugador. Así, si un operador cae el nivel de personaje puede descender en los demás o influir en el equipamiento, aunque no en las estadísticas. También, si ya no hay posibilidad de rescatar a un compañero, vas a poder sumar sus municiones a las tuyas. Estas y otras cualidades de sinergia entre el equipo pueden hacer todo aún más difícil, pero forman parte de la exigencia colaborativa que propone R6E.

A tener en cuenta

Hay muchas opciones para formar grupos con opciones de crossplay y cross progression

Una sesión de entrenamiento para entender los controles no estaría de más antes de iniciar las misiones

Hay cuatro niveles de dificultad, en los que varía la cantidad de mutaciones de arqueas. Al principio solo hay dos, el resto se desbloquean conforme se avanza y lo mismo pasa con las locaciones