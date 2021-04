Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 30 de abril

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

Con un inconfundible estilo, Belén López Grillo y Daniel Bressan te cuentan el acontecer diario de Mendoza, Argentina y el mundo.

Con veracidad y calidad de datos, se busca que el oyente tenga una fuente confiable de información, contexto y análisis.

- SERVICIOS:

. Pronóstico para hoy y los próximos días.

. Estado de los Pasos Fronterizos.

. Tránsito de la Municipalidad de Mendoza.

. Información cambiaria.

. Corte de luz programado para el domingo.

- INFORME COVID-19:

. El Presidente impuso nuevas restricciones y Mendoza las analiza. Alberto Fernández, Presidente.

. Aíslan a General Alvear tras la detección de la variante de Manaos en 15 muestras e imponen las mismas medidas para tres distritos de San Rafael. Víctor Ibañez, Ministro de Gobierno y Walter Marcolini, intendente.

. Nuevos casos, recuperaciones y muertes.

. Llegan más vacunas chinas y rusas al país.

. Mendoza amplía los grupos de vacunación y aclaran qué sucederá con quienes deben recibir la segunda dosis no disponible de Covishield. Iris Aguilar, directora del Vacunatorio Central.

. Aseguran que no utilizarán fondos de Portezuelo del Viento para comprar vacunas. Mario Isgró, Ministro de Infraestructura.

. Dictaron la conciliación obligatoria para los trabajadores de servicios fúnebres que amenazaban con un paro si no los incluían en el cronograma de vacunación. Salvador Valente, secretario de SOECRA.

. OSEP explica los motivos que demoran los hisopados y la posibilidad de conseguir camas en terapia intensiva.

. Recorren el Hospital Central para conocer su situación y sus necesidades. Ana María Nadal, Ministra de Salud.

. Situación del servicio de Neumología de la FUESMEN. Pablo Scherbosky, titular del área.

. Cancelan vuelos de Aerolíneas Argentinas a Río de Janeiro, Santa Cruz de la Sierra, Punta Cana y Cancún.

. Proponen un salvataje económico provincial para los empleados hoteleros y gastronómicos. Lucas Ilardo, senador provincial; Arturo González, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza y Enrique Vaquié, Ministro de Economía.



- MAÑANA ABREN LAS SESIONES LEGISLATIVAS 2021. Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.



- ACLARAN ASPECTOS SOBRE EL POSIBLE AUMENTO DEL GNC. Hugo Lammi, presidente de la Cámara de Productores de Equipos de GNC.

- RECOMIENDAN NO PAGAR BOLETAS CON AUMENTOS DE TELEFONÍA, TV CABLE Y DIGITAL E INTERNET. Romina Ríos, titular de PROTECTORA.

- PORTEZUELO DEL VIENTO LLEGA AL 90% DE SU PROCESO LICITATORIO. Mario Isgró, Ministro de Infraestructura.

- OFRECEN RECOMPENSA Y REALIZAN UNA MARCHA POR LA APARICIÓN DE ABIGAIL CARNIEL. Verónica, mamá.