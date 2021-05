Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 25 de mayo

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

NOTICIAS A LAS 13. MARTES 25 DE MAYO 2021

- SERVICIOS:

. Pronóstico para hoy y los próximos días.

. Estado de los Pasos Fronterizos.

. Información cambiaria.



- INFORME COVID-19:

. El gobernador pidió festejar el 25 de mayo en casa, distanciados pero unidos.

. Retoma el lunes la atención en la administración pública.

. Atienen los bancos desde mañana. Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria.

. Atienden bajo las modalidades "delibery" y "pase y lleve" en los negocios no esenciales también del centro. Adrián Alín, titular de la CECYTIS.

. Sancionan a empresas de transporte que trasladan a personal no esencial. Jorge Tévez, presidente del EMOP.

. Convocan a una marcha contra el confinamiento. Hugo Laricchia, referente del Partido Éxito.

. Proponen realizar aislamientos programados intermitentes. Ernesto Kofman, vicedirector del Centro Franco Argentino de Ciencias de la Comunicación y de Sistema de la Universidad Nacional de Rosario.

. Exponen que el sector turístico hotelero gastronómico no podría pagar los sueldos. Carolina Montivero, secretaria administrativa de UTHGRA.

. Aseguran que la Nación ayudará a empresas que no puedan pagar sueldos. Gonzalo Navarro, titular de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación.

. Rivadavia paga un bono extra de 3 mil pesos a sus empleados. Miguel Ronco, intendente.

. Situación de la pandemia y la vacunación en Rivadavia. Miguel Ronco, intendente.

. Amplían detalles sobre la vacunación a personas que perdieron su turno. Iris Aguilar, directora del Vacunatorio Central.

. Llegarán vacunas Sputnik y Astrazeneca.

. Francia rechaza el ingreso de inmunizados con vacunas rusas y chinas.

. Nuevos casos, recuperaciones y muertes.

. Proponen realizar un acompañamiento psicológico estudiantil. Claudia Bazzin, diputada provincial.



- REGLAMENTAN LAS MODIFICACIONES DEL IMPUESTO A GANANCIAS Y DEL MONOTRIBUTO.

- ESPERAN QUE EL FMI SALVE A LA ARGENTINA DEL DEFAULT. José Vargas, economista.

- ANALIZAN EL IMPACTO DEL CIERRE A LA EXPORTACIÓN DE CARNES. José Rizzo, presidente de la Cámara de Abastecimiento de Carnes de Mendoza.

- DESCREEN DEL BENEFICIO DE LA SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPLOTAR LA MINA POTASIO RIO COLORADO. Omar de Marchi, diputado nacional.

- DENUNCIAN QUE LA MÉDICA INVOLUCRADA EN LA MUERTE DE GUADALUPE CODES TRABAJA AUNQUE ESTÁ SUSPENDIDA. Mauricio Codes, papá.

- MAIPÚ REALIZA ESTUDIOS GINECOLÓGICOS A MUJERES SIN OBRA SOCIAL. Gina Colombo, titular del Área de la Mujer.