Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 22 de junio

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

Con un inconfundible estilo, Belén López Grillo y Daniel Bressan te cuentan el acontecer diario de Mendoza, Argentina y el mundo.

Con veracidad y calidad de datos, se busca que el oyente tenga una fuente confiable de información, contexto y análisis.

- SERVICIOS:

. Pronóstico para hoy y los próximos días.

. Estado de los Pasos Fronterizos.

. Tránsito de la Municipalidad de Mendoza.

. Información cambiaria.

. Cortes de luz programados para mañana.

. Cronograma de mañana para La Garrafa en tu Barrio.

- YA ES LEY EL PROGRAMA MENDOZA ACTIVA II.

- INFORME COVID

. Dos de cada tres mendocinos aprueban la gestión de la pandemia del gobernador Rodolfo Suárez.

. Aseguran desde el sector turístico que no hay despidos pero no pueden pagar los sueldos. Floridor González, dirigente de AHEGRA.

. Incertidumbre frente a las vacaciones de invierno y esperanzas en que se reactive el sector turístico. Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza; Fabián González, presidente de la Cámara de Turismo de la Ruta 82; Adrián González, presidente de la Cámara de Hoteleros de Mendoza.

. Prisión y multa para quienes no cumplan la cuarentena al llegar al país. Juan Manuel Serrano, delegado de Migraciones.

. Nuevos casos, recuperaciones y muertes.

. Inician medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales para el personal de salud. Raquel Blas, referente de SITEA.

. Llegarán a Mendoza cerca de 80 mil vacunas Sinopharm.

. Porcentajes de población vacunada con una y dos dosis según datos del Plan Estratégico Nacional de Vacunación.

. Solicitan al gobierno nacional la compra de vacunas Pfizer para inmunizar a menores con enfermedades de riesgo. Claudio Galimberti, referente de VacunaMe en Mendoza.

. Amplían información sobre el vencimiento de las vacunas y la utilización de la Ivermectina como antiviral. Dr. Ricardo Teijeiro, miembro de la Asociación Argentina de Infectología.

- REABREN LAS PARITARIAS ESTATALES.

- REACTIVAN LA DISCUSIÓN POR LA IMPRESIÓN DE BILLETES DE 5 MIL Y 10 MIL PESOS. José Vargas, economista.

- BUSCAN REACTIVAR EL FERROCARRIL ENTRE MENDOZA Y SAN JUAN. Alfredo Cecchi, presidente de la FEM.

- REGULARÁN LAS NUEVAS PLANTACIONES DE YERBA MATE. Julio Peterson, presidente de la Asociación Civil de Productores y Yerbateros del Norte.

- SE REÚNE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA POR EL CASO DEL JUEZ BENTO. Pablo Tonelli, diputado miembro del Consejo.

- SE FRUSTRA LA BÚSQUEDA DE LOS HERMANOS DESAPARECIDOS EN MAIPÚ. Miguel Freites, tío.