Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 13 de abril

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

Con un inconfundible estilo, Belén López Grillo y Daniel Bressan te cuentan el acontecer diario de Mendoza, Argentina y el mundo.

Con veracidad y calidad de datos, se busca que el oyente tenga una fuente confiable de información, contexto y análisis.

- SERVICIOS:

. Pronóstico para HOY y los próximos días.

. Estado de los Pasos Fronterizos.

. Tránsito de la Municipalidad de Mendoza.

. Información cambiaria.

. Cortes de luz programados para mañana.

- INFORME COVID-19:

. SUTE exige suspender las clases presenciales. Laura Espeche, secretaria adjunta.

. Informan que el Colegio Normal dicta clases de manera normal en el nivel inicial y primario; y que sólo el secundario cierra por dos semanas.

. Alumnos denuncian malas condiciones edilicias en el Colegio Agustín Álvarez.

. Escuela Champeau de Godoy Cruz: dicta clases virtuales hasta el jueves de la próxima semana.

. Aseguran sólo cerró por contagios el 1% de las escuelas mendocinas.

. Solicitan no asistir a las entidades bancarias. Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria.

. Restringen el ingreso de público al Poder Judicial. Martín Ahumada, vocero.

. Nuevos casos, recuperaciones y muertes.

. Ciudad continúa con la prioridad de cuidar a la salud y a la economía. Ulpiano Suárez, intendente.

. Apoyan las medidas restrictivas siempre que no se descuide a la economía. Alfredo Cecchi, presidente de la FEM.

. Exponen su situación y preocupaciones frente a la pandemia. Mauricio Badaloni, presidente de la UIM.

. No hay solución para las agencias de viajes. Franco Pivato, empresario.

. Detectan fiestas clandestinas y detienen a personas por violar la restricción horaria nocturna.

. Inscriben a mayores de 30 años para vacunarse.

. Solicitan que se garantice la colocación a tiempo de las segundas dosis. Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.

. PAMI: prestaciones, camas de terapia intensiva y vacunación. Martín Sevilla, director ejecutivo.

. Godoy Cruz sumó un nuevo punto de vacunación. Martín García, director de Salud.

. Buscan alternativas para ser vacunados como esenciales. Salvador Valente, secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios.

. Proponen vacunar a personal de medios y telecomunicaciones. Marcelo Aparicio, diputado provincial.