Vidal: "Ojalá los argentinos me imaginen como presidenta"

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dejó en claro en una entrevista que tiene todas las intenciones de llegar a ser presidenta de la Argentina.

Este año se vienen las elecciones legislativas y la oposición ya tiene a mirada puesta en Vidal, que si bien no lo confirmó al 100%, claramente no lo descarta y podría llegar a estar apuntando a eso. De hecho, el diálogo con TN, la ex funcionaria dio algunos nombres de quienes podrían ser ministros en caso de llegar a la presidencia alguna vez.

Todo esto es acompañado por el hecho de que María Eugenia dejó el perfil bajo que venía manteniendo para comenzar a hacer cada vez más apariciones públicas en diferentes eventos y también mediáticas. Un ejemplo de ello fue la presentación de su propio libro, "Mi Camino", en el programa de Mirtha Legrand.

En el programa Verdad/Consecuencia de TN, Vidal habló de la interna en Juntos por el Cambio por su nombre y afirmó: "Yo no siento la urgencia de la candidatura. La prioridad es la candidatura". Es que Horacio Rodríguez Larreta es otro fuerte candidato para el 2023, por lo que sin dudas habrá más internas en JxC.

La ex mandataria bonaerense, de todas formas, fue bastante contundente al expresar "ojalá los argentinos me imaginen presidenta" cuando le consultaron si ella misma se ve como presidenta del país.

Fue entonces que agregó el comentario sobre algunas personas que podrían integrar su gabinete. La política elegiría como ministro de Economía a Hernán Lacunza, quien ya ocupó ese cargo; a Carolina Stanley como ministra de Desarrollo Social, que también estuvo en el puesto en la gestión anterior, y a Fernán Quirós, actual ministro de Salud de la CABA, a cargo del Ministerio de Salud de la Nación.

Parece que desde la oposición buscan que Vidal comience la carrera. De hecho, relató que Mauricio Macri le pidió que sea candidata a Diputada en la provincia de Buenos Aires, aunque ella prefirió no opinar demasiado y se limitó a decir que "todos tienen derecho a opinar". Sin embargo, algunos afirman que competirá como Diputada por la Ciudad, un puesto que también busca la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.